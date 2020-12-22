Помер зірка фільму "Бум" Клод Брассер

Софія Ковнір Кіно 16:56, 22.12.2020

У вівторок, 22 грудня, у віці 84 років помер відомий французький актор Клод Брассер. Як стало відомо, його смерть наступила вдома в оточенні рідних.

Причина смерті поки не уточнюється. У ЗМІ повідомляють, що це ніяк не пов'язано з коронавірусом. Про це передає видання BFM TV.

Що відомо про Клода Брассера

  • Справжнє прізвище Еспінасс.

  • Син актора П'єрБрассера і актриси Одетт Жуае, запозичив псевдонім батька.

  • Дворазовий лауреат премії "Сезар" у 1977 і 1980 роках.

  • Кавалер ордена Почесного легіону (2008).

  • Займався автоспортом і в 1983 році переміг на ралі-марафоні "Париж-Дакар" у класі автомобілів, будучи штурманом у Жаки Ікса.

  • Також був у складі національної збірної Франції з бобслею у 1960-х роках.

  • Відомий своїми ролями у таких фільмах як "Бум", "Помремо разом", "Жовтий лис", "Герой сім'ї" і багатьох інших.

Помер відомий французький актор Клод Брассер
Руспех

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня помер сценарист, продюсер і один із засновників популярного фільму "Чужий" Девід Гайлер. Йому було 77 років.

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