Помер зірка фільму "Бум" Клод Брассер
У вівторок, 22 грудня, у віці 84 років помер відомий французький актор Клод Брассер. Як стало відомо, його смерть наступила вдома в оточенні рідних.
Причина смерті поки не уточнюється. У ЗМІ повідомляють, що це ніяк не пов'язано з коронавірусом. Про це передає видання BFM TV.
Що відомо про Клода Брассера
Справжнє прізвище Еспінасс.
Син актора П'єрБрассера і актриси Одетт Жуае, запозичив псевдонім батька.
Дворазовий лауреат премії "Сезар" у 1977 і 1980 роках.
Кавалер ордена Почесного легіону (2008).
Займався автоспортом і в 1983 році переміг на ралі-марафоні "Париж-Дакар" у класі автомобілів, будучи штурманом у Жаки Ікса.
Також був у складі національної збірної Франції з бобслею у 1960-х роках.
Відомий своїми ролями у таких фільмах як "Бум", "Помремо разом", "Жовтий лис", "Герой сім'ї" і багатьох інших.
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