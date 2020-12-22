Помер зірка фільму 'Бум' Клод Брассер

У вівторок, 22 грудня, у віці 84 років помер відомий французький актор Клод Брассер. Як стало відомо, його смерть наступила вдома в оточенні рідних.

Причина смерті поки не уточнюється. У ЗМІ повідомляють, що це ніяк не пов'язано з коронавірусом. Про це передає видання BFM TV.

Справжнє прізвище Еспінасс.

Син актора П'єрБрассера і актриси Одетт Жуае, запозичив псевдонім батька.

Дворазовий лауреат премії "Сезар" у 1977 і 1980 роках.

Кавалер ордена Почесного легіону (2008).

Займався автоспортом і в 1983 році переміг на ралі-марафоні "Париж-Дакар" у класі автомобілів, будучи штурманом у Жаки Ікса.

Також був у складі національної збірної Франції з бобслею у 1960-х роках.

Відомий своїми ролями у таких фільмах як "Бум", "Помремо разом", "Жовтий лис", "Герой сім'ї" і багатьох інших.

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