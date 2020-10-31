Помер зірка "Джеймса Бонда" Шонн Коннері: чим ще прославилася легенда кіно

У суботу, 31 жовтня на 91-му році життя помер Шон Коннері – знаменитий шотландський актор, перший виконавець ролі Джеймса Бонда.

Фільмографія Коннері налічує понад 70 фільмів, багато з них в результаті стали легендами світового кінематографа. Також він – володар ряду престижних нагород, серед яких "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та інші. Детальніше про творчий і життєвий шлях "першого Джеймса Бонда" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кар'єра Шона Коннері в кіно тривала близько 50 років, крім акторської роботи він відомий як успішний продюсер. Перший фільм за участю Коннері глядачі побачили в 1954 році, остання картина з його участю в якості актора вийшла в прокат в 2003-му.

Того ж року Шон Коннері офіційно заявив, що завершує свою кар'єру в кіно і поїхав з дружиною жити на Багамські острови. Після 2003 року він двічі взяв участь в озвучці ролей – в фільмах "Моє марне мистецтво" і "Сер Біллі".

Томас Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року в Единбурзі (Шотландія) в родині прибиральниці Єфемії Маклін і різноробочого Джозефа Коннері. Його дитинство пройшло в бідності. Хлопчик з ранніх років мріяв про творчу кар'єру.

Перша професія, яку обрав Коннері – молочник. Потім він вступив до лав Королівського військово-морського флоту Великобританії, де зробив собі два татуювання на правій руці: "Scotland forever" і "Mum and Dad" ( "Шотландія назавжди" та "Мама і тато").

Пізніше, в пошуках заробітку в кінці 1951 року Коннері влаштувався на роботу в Единбурзький королівський театр. У тому ж році майбутній актор захопився бодібілдінгом. А в 1953 році навіть взяв участь в конкурсі культуристів "Містер Всесвіт" і зайняв в своєму дивізіоні третє місце. Одним з перших фільмів, в якому Коннері зіграв головну роль, стала стрічка "Інший час, інше місце".

Справжня популярність прийшла до Шона Коннері після того, як він знявся в перших п'яти фільмах про секретного агента Джеймса Бонда – "Доктор Ноу" (1962), "З Росії з любов'ю" (1963), "Голдфінгер" (1964), "Кульова блискавка "(1965) і" Живеш тільки двічі "(1967). Потім було зроблено перерву, в ролі Бонда знявся Джордж Лезенбі. Фільм вийшов провальним, в основному критикували самого Лезенбі, шанувальники "бондіани" вимагали повернути Коннері.

У 1971 році, у фільмі "Діаманти назавжди", Коннері повернувся. Після цього було ухвалено рішення не повертати актора в "бондіану", так як на той момент йому вже був сорок один рік. Роль Бонда в наступних семи стрічках зіграв Роджер Мур. У 1983 році, у віці п'ятдесяти трьох років, Шон Коннері востаннє зіграв Джеймса Бонда у фільмі "Ніколи не говори ніколи".

У 1969 році виконав ключову роль мандрівника Руаля Амундсена в спільному радянсько-італійському фільмі "Червоний намет". Тоді його вперше побачили на екранах глядачі в СРСР. Володимир Висоцький присвятив Коннері "Пісню про Джеймса Бонда, агента 007", яку написав після приїзду актора на зйомки стрічки.

У перервах між зйомками в "бондіані" Коннері зіграв у психологічному трилері Альфреда Хічкока "Марні" та екранізації одного з найбільш популярних детективів Агати Крісті "Вбивство в" Східному експресі ".

У 1981 році актор зіграв в картині Террі Гілльяма "Бандити в часі". Коннері потрапив в акторський склад фільму абсолютно випадково – після жарту, вставленого в опис його персонажа: "Повинен грати Шон Коннері – або хтось рівний йому з такою ж стрункою фігурою".

У 1988 році Шон Коннері став лауреатом премії "Оскар" за роль Джима Мелоуна в кримінальній драмі Брайана Де Пальми "Недоторкані". Рік по тому з'явився в пригодницькому фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" де він зіграв професора Генрі Джонса – батька головного героя у виконанні Харрісона Форда. Також він зіграв у фільмах "Скала", "Серце дракона", "Месники", "Знайти Форрестера та інших. Остання роль в кіно – Аллан Квотермейн в картині "Ліга видатних джентельменів".

Під час зйомок у фільмі "Інший час, інше місце" Шону Коннері приписали роман з актрисою Ланою Тьорнер. На той час вона була у стосунках з запальним гангстером Джонні Стомпанато. Останній, приїхавши в Лос-Анджелес і дізнавшись про зв'язок своєї коханої з майбутнім Джеймсом Бондом, увірвався на зйомки і направив на актора пістолет. Скориставшись сум'яттям гангстера, Коннері швидко роззброїв його і буквально викинув зі знімального майданчика.

Шон Коннері був двічі одружений. З австралійською актрисою Дайан Сіленто вони були одружені з 6 грудня 1962 року по 6 вересня 1973 року. Від цього шлюбу у зірки є син, також успішний кіноактор – Джейсон Коннері.

Другою дружиною Шона Коннері стала Мішелін Рокбрюн – французька художниця родом з Марокко. Весілля відбулася 6 травня 1975 року. Спільних дітей у них не було.

Хобі Коннері – гольф, також він був футбольним фанатом клубів "Рейнджерс" і "Селтік". У вересні 1966 року отримав 1 дан по Кіокушинкай. У 1991 році Коннері отримав Орден почесного легіону, в 2000-му році – лицарський титул. Організація ветеранів війни Великобританії в 2003 році прийняла в свої ряди Шона Коннері в якості почесного члена.

У віці 59 років Шон Коннері став найстаршим актором, якого журнал People коли-небудь удостоював титулом секс-символу. Через десять років – в 1999 році – той же журнал, підбиваючи підсумки минулого століття, назвав Коннері найсексуальнішим чоловіком XX століття. У 2004 році британський журнал Empire також проводив опитування, згідно з яким Шон Коннері також потрапив в сотню найсексуальніших кінозірок в історії кіно. Агент 007 у виконанні Шона Коннері вважається найкращим Бондом з коли-небудь зіграних.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані". Шон Коннері зіграв у ньому головну роль.