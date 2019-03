Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі

Знаменитий актор Люк Перрі, зірка популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210", помер після інсульту.

Про це заявив його прес-секретар, повідомляє NBCNews. Акторові, широко відомому за роллю Ділана Маккея, було 52 роки.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews . https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy

ВВС повідомляє, що в момент смерті Люка Перрі з ним були його діти Джек і Софі, наречена Венді Медісон Бауер, колишня дружина Мінні Шарп, мати Енн Беннетт, вітчим Стів Беннетт і його брат і сестра, Том Перрі і Емі Кодер.

Як відомо, 28 лютого він був екстрено госпіталізований. Люка поміщали в штучну кому через "масований" інсульт. Коли медики прибули до нього додому, він ще міг говорити, але стан різко погіршився.

Зауважимо, що Перрі госпіталізували незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск знаменитого серіалу з його участю "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти й Люка.

Rest in peace, Luke Perry 💔



The actor passed away at the age of 52, just days after suffering a massive stroke. https://t.co/eXEcoHuNWt pic.twitter.com/qwDjcYS8v5