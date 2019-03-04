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Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі

146.1тЧитати матеріал російською

Знаменитий актор Люк Перрі, зірка популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210", помер після інсульту.

Про це заявив його прес-секретар, повідомляє NBCNews. Акторові, широко відомому за роллю Ділана Маккея, було 52 роки.

ВВС повідомляє, що в момент смерті Люка Перрі з ним були його діти Джек і Софі, наречена Венді Медісон Бауер, колишня дружина Мінні Шарп, мати Енн Беннетт, вітчим Стів Беннетт і його брат і сестра, Том Перрі і Емі Кодер.

Як відомо, 28 лютого він був екстрено госпіталізований. Люка поміщали в штучну кому через "масований" інсульт. Коли медики прибули до нього додому, він ще міг говорити, але стан різко погіршився.

Зауважимо, що Перрі госпіталізували незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск знаменитого серіалу з його участю "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти й Люка.

Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі
Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі
Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі
Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі
Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі
Помер зірка "Беверлі-Хіллз" Люк Перрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Артистові було 49 років.

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andrei andrei
andrei andrei
Печально. Кумиры юности уходят. Так рано...
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Туан Фам
Туан Фам
Капец... Жалко.
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Кихот Дон
Кихот Дон
прощай Дилан. Действительно жаль.
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