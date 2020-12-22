Помер творець фільму "Чужий" Девід Гайлер

19 грудня помер сценарист, продюсер і один із засновників популярного фільму "Чужий" Девід Гайлер. Йому було 77 років.

Як стало відомо, знаменитість помер у власному будинку в Бангкоці. Причиною його смерті стало онкологічне захворювання. Про це повідомляє видання Deadline.

Що відомо про Девіда Гайлера

Американський сценарист, кінематографіст, який почав діяльність у кіноіндустрії на початку 1960-х років.

Він почав свою кар'єру як сценарист, забезпечуючи сценарії для такої телепередачі, як "Людина з UNCLE".

Потім писав сценарії для кіно в 1970-х.

Також він допоміг Уолтеру Хіллу створити фільм жахів "Чужий" в 1979 році.

Гайлер працював з Хіллом ще в інших проєктах, наприклад, продовження франшизи "Чужий".

Творець фільму "Чужий" Девід Гайлер Comments.UA

Зазначимо, що Хілл також прокоментував новину про смерть Гайлера. За його словами, особистість Девіда складно описати, оскільки він був дуже начитаний, кумедний і одночасно злий. Також він додав, що був дуже радий дружити зі сценаристом протягом близько 50 років.

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