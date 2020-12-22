Помер творець фільму 'Чужий' Девід Гайлер

19 грудня помер сценарист, продюсер і один із засновників популярного фільму "Чужий" Девід Гайлер. Йому було 77 років.

Як стало відомо, знаменитість помер у власному будинку в Бангкоці. Причиною його смерті стало онкологічне захворювання. Про це повідомляє видання Deadline.

Американський сценарист, кінематографіст, який почав діяльність у кіноіндустрії на початку 1960-х років.

Він почав свою кар'єру як сценарист, забезпечуючи сценарії для такої телепередачі, як "Людина з UNCLE".

Потім писав сценарії для кіно в 1970-х.

Також він допоміг Уолтеру Хіллу створити фільм жахів "Чужий" в 1979 році.

Гайлер працював з Хіллом ще в інших проєктах, наприклад, продовження франшизи "Чужий".

Зазначимо, що Хілл також прокоментував новину про смерть Гайлера. За його словами, особистість Девіда складно описати, оскільки він був дуже начитаний, кумедний і одночасно злий. Також він додав, що був дуже радий дружити зі сценаристом протягом близько 50 років.

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