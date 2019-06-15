Помер легендарний італійський режисер Франко Дзеффіреллі

У Римі у віці 96 років помер відомий італійський режисер Франко Дзеффіреллі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter мер Флоренції Даріо Нарделлі. "Я ніколи не хотів, щоб настав цей день. Франко Дзеффіреллі пішов сьогодні вранці. Одна з найвидатніших постатей світової культури. До побачення, дорогий майстре, Флоренція ніколи не забуде тебе", - написав Нарделлі.

Як передає La Repubblica, режисер помер удома, він тривалий час хворів. Дзеффіреллі поховають на кладовищі Святих воріт у Флоренції, прощання з режисером заплановано на 17 червня.

Франко Дзеффіреллі whosdatedwho.com

Франко Дзеффіреллі - італійський художник, режисер театру, опери і кіно, продюсер, сценарист, двічі номінувався на премію "Оскар", отримав премію BAFTA, п'ять разів завоював премію Давида ді Донателло, двічі - премію "Еммі". Депутат Сенату Італії в 1994-2001 роках.

У роки Другої світової війни воював за Італійське Рух Опору. Після з'єднання Опору з 1-м Гвардійським полком Збройних сил Великобританії виконував функції військового перекладача. У 2004 році королева Великобританії Єлизавета II перевела Дзеффіреллі в лицарі-командор ордена Британської імперії, він став першим громадянином Італії, який удостоївся титулу почесного лицаря Великобританії.

Франко Дзеффіреллі ansa

Дзеффіреллі був режісерром картин Кемпінг (1957), Приборкання норовливої (1967), Ромео і Джульєтта (1968), Брат Сонце, сестра Місяць (1972), Ісус з Назарета (1977), Чемпіон (1979), Нескінченна любов (1981), Богема (1981), Паяци (1982), Сільська честь (1982), Травіата (1983), Отелло (1986), Молодий Тосканіні (1988), Гамлет (1990), Горобець (1993), Джейн Ейр (1996), Чай з Муссоліні (1999), Каллас назавжди (2002).

Франко Дзеффіреллі peoples.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві у віці 88 років помер легендарний радянський режисер Георгій Данелія, який народився в Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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