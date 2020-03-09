Знаменитий шведський актор Макс фон Сюдов, який зіграв Триокого ворона в культовій сазі "Гра престолів", помер у Франції.

Інформацію про смерть фон Сюдова підтвердила його дружина. Акторові було 90 років, пише BBC.

"З розбитим серцем і нескінченним сумом ми відчуваємо біль і оголошуємо вам про відхід Макса фон Сюдова 8 березня 2020 року", – повідомила Кетрін фон Сюдова.

Макс фон Сюдов в "Грі престолів" Game of Thrones Wiki - Fandom

Останньою акторською роботою фон Сюдова став фільм "Курськ" режисера Томаса Вінтерберга, що вийшов в 2018 році. Також він знімався в "Грі престолів" (2016 рік) і "Зоряних війнах" (2015 рік).

Сюдов дворазовий номінант на премію "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі".

Кар'єру фон Сюдов почав в 1949-му, він знявся в тому числі в 11 фільмах Інгмара Бергмана: "Сьома печатка", "Сунична галявина", "Обличчя", "Причастя", "Дівоче джерело", "Час вовка", "Сором ". Всього його фільмографія налічує понад 150 картин (включаючи епізодичні ролі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер один з братів-близнюків з фільму "Няньки" Девід Пол. Актор помер уві сні у віці 62 років.

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