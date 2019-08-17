Помер легендарний актор Пітер Фонда

У США, 16 серпня, помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда у віці 79 років.

За даними The Hollywood Reporter з посиланням на заяву сім'ї, причиною смерті стала дихальна недостатність через рак легенів.

"Хоча ми оплакуємо втрату цієї милої та доброї людини, але також хочемо, щоб усі пам'ятали його неприборканий дух і любов до життя. На честь Пітера, будь ласка, підніміть келих за свободу", – заявили близькі актора.

Пітер Фонда Pinterest

У Фонда була дуже відома родина, яка міцно закріпилася на великих екранах. Майже всі близькі родичі, які носять те ж прізвище, актори: батько Генрі Фонда, сестра Джейн Фонда і дочка Бріджит Фонда.

79-річний Пітер залишив після себе вражаючу фільмографію, в якій налічується понад 100 фільмів. Він був двічі лауреатом премії "Золотий глобус", двічі номінувався на "Оскар".

Перлина кар'єри Фонда – "Безтурботний їздець" 1969 року випуску. Завдяки картині він отримав широку популярність і був номінований на "Оскара". "Золотий глобус" актор отримав за ролі у фільмах "Золото Улі" і "Пристрасть Ейн Ренд".

Пітер Фонда Twitter @ iamfonda

Відомі кінокартини за участю Пітера Фонда: "Примарний гонщик", "Дикі ангели", "Втеча з Лос-Анджелеса", "Проект Ларамі", "Поїзд на Юму", "Втікач", "Смертельна напад" та інші.

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