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Помер культовий актор Голлівуду Рутгер Гауер: що відомо

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Легендарний нідерландський актор, зірка Голлівуду Рутгер Гауер помер у віці 75 років.

За даними Variety, він пішов з життя після тривалої хвороби, а інформацію також підтвердив його агент Стів Кеніс.

Уточнюється, що похорон Хауера відбувся 24 липня. Він відомий ролями в "Той, хто біжить по лезу" Рідлі Скотта, який став культовим.

Актор народився 23 січня 1944 року в Голландії. Його батько викладав акторську майстерність в місцевому театральному коледжі, а мати вела заняття з курсу драматургії.

Руттер Гауер

Руттер Гауер

Кинотеатр

У 1968 році він дебютував у кіно. Перша популярність прийшла після участі в телесеріалі "Флоріс" (1969). Так почалася його багаторічна співпраця з голландським режисером Полом Верховеном, що тривала більше десяти років.

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Фільм "Турецькі насолоди" (1973 року), в якому він знімався, був номінований у 1974 році на премію "Оскар" в категорії "кращий зарубіжний фільм".

Помер культовий актор Голлівуду Рутгер Гауер: що відомо

Також Гауер знімався у фільмах "Робот-поліцейський", "Попутник", "Нічні яструби", "Взяти живим або мертвим", "Кров героїв", "Сліпа лють", "Заручений смертю", "Гра на виживання", "Поклик предків", "Мерлін" і багато де ще.

Помер культовий актор Голлівуду Рутгер Гауер: що відомо

В кінці 1980-их років Рутгер Гауер класифікувався серед п'ятдесяти "найпридатніших до обліку" акторів у світі в списку Hollywood Reporter. У квітні 1999 року він отримав у Нідерландах звання "Кращий актор століття". Також Гауер спробував себе в режисурі, в результаті чого на екрани вийшов короткометражний фільм "Кімната", який отримав Приз глядацьких симпатій на Паризькому кінофестивалі.

OBOZREVATEL згадав найяскравіші ролі легендарного актора, за які він був удостоєний престижних премій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер актор Денис Кміт, який зіграв одну з головних ролей в знаменитій кінокомедії Леоніда Гайдая "Спортлото - 82".

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Особа
Рутгер Хауер
Місце
Нідерланди
Теги
актор смерть кіно
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
- А какие они, русские, на самом деле? - Признаться, до визита в Петербург я вообще ничего не знал о российском кино и был приятно удивлен серьезным подходом к делу моих коллег. Картина "Пятая казнь" - а это приключение, боевик, экшен - снималась в Азии и Европе, команда подобралась интересная. Главаря наемников сыграет известный во всем мире актер Майкл Медсен, в фильме заняты актеры из России, США, Польши, Венгрии, Таиланда, Южной Кореи. Одну из главных ролей сыграет абсолютный чемпион мира по боям без правил, знаменитый русский боец Федор Емельяненко. Это очень обаятельный парень и, как оказалось, талантливый актер, у него дар от природы. Ну а боец - на загляденье! Прилетев в Петербург из Америки, я не мог по ночам спать из-за смены поясов и, словно самое увлекательное кино, смотрел диски с записями лучших боев Федора.
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Невероятно талантливый и красивый был актёр ...Очень жаль.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
МЕГАРЕСПЕКТ ВЕЛИКОМУ АКТЁРУ!
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