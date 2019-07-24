Помер культовий актор Голлівуду Рутгер Гауер: що відомо

Легендарний нідерландський актор, зірка Голлівуду Рутгер Гауер помер у віці 75 років.

За даними Variety, він пішов з життя після тривалої хвороби, а інформацію також підтвердив його агент Стів Кеніс.

Уточнюється, що похорон Хауера відбувся 24 липня. Він відомий ролями в "Той, хто біжить по лезу" Рідлі Скотта, який став культовим.

Актор народився 23 січня 1944 року в Голландії. Його батько викладав акторську майстерність в місцевому театральному коледжі, а мати вела заняття з курсу драматургії.

Руттер Гауер Кинотеатр

У 1968 році він дебютував у кіно. Перша популярність прийшла після участі в телесеріалі "Флоріс" (1969). Так почалася його багаторічна співпраця з голландським режисером Полом Верховеном, що тривала більше десяти років.

Фільм "Турецькі насолоди" (1973 року), в якому він знімався, був номінований у 1974 році на премію "Оскар" в категорії "кращий зарубіжний фільм".

Також Гауер знімався у фільмах "Робот-поліцейський", "Попутник", "Нічні яструби", "Взяти живим або мертвим", "Кров героїв", "Сліпа лють", "Заручений смертю", "Гра на виживання", "Поклик предків", "Мерлін" і багато де ще.

В кінці 1980-их років Рутгер Гауер класифікувався серед п'ятдесяти "найпридатніших до обліку" акторів у світі в списку Hollywood Reporter. У квітні 1999 року він отримав у Нідерландах звання "Кращий актор століття". Також Гауер спробував себе в режисурі, в результаті чого на екрани вийшов короткометражний фільм "Кімната", який отримав Приз глядацьких симпатій на Паризькому кінофестивалі.

OBOZREVATEL згадав найяскравіші ролі легендарного актора, за які він був удостоєний престижних премій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер актор Денис Кміт, який зіграв одну з головних ролей в знаменитій кінокомедії Леоніда Гайдая "Спортлото - 82".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!