Помер актор із серіалу "Друзі"

Американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий у серіалах "Друзі" та "Клан Сопрано", помер на 83-му році життя.

Про сумну звістку щодо артиста, який зіграв роль батька Рейчел Грін у популярному молодіжному серіалі, розповів представник знаменитості, передає CNN.

"Ми в Агентстві Художників Абрамса були засмучені, дізнавшись про смерть Рона. Він був неймовірно талановитим актором із видатною кар'єрою в кіно, на телебаченні і в театрі. Ми висловлюємо співчуття його дружині Джесіці та сім'ї", – сказав він.

Рон Лібман в серіалі "Друзі" tvandmovienews

Причина смерті Лібмана не розкривається. Він народився у Нью-Йорку. У 1993 році Лейбман отримав премію "Тоні" за кращу чоловічу роль у фільмі "Ангели в Америці: підходи тисячоліття".

Рон Лібман в серіалі "Друзі" Кадр з серіалу "Друзі"

Він грав у таких фільмах, як "Фар Леп: Шлях до перемоги", "Крадений камінь", "Бійня номер п'ять", "Геть Тон Тон – собака, який врятував Голлівуд", "Норма Рей", "Сім годин до вироку" , "Ніч над Манхеттеном", "Дон Кінг: Тільки в Америці", "Країна садів" та "Гірський кришталь".

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