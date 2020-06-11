Польська версія "П'ятдесяти відтінків сірого" стала найпопулярнішим фільмом на Netflix: в чому її особливість

Польський еротичний фільм "365 днів" став найпопулярнішим на Netflix.

Картина з'явилася на платформі тільки 7 червня, але вже б'є рекорди за переглядами, повідомляє IndieWire.

Фільм-драму "365 днів" було знато за романом письменниці Бланки Лапінські. Сюжет розповідає про сицилійського мафіозі, який викрадає головну героїню і дає їй 365 днів, щоб вона у нього закохалася.

Кадр з фільму "365 днів" imdb.com

Однак популярність фільму, який вже встигли назвати польською версією "" П'ятдесяти відтінків сірого ", принесли зовсім не сюжет чи еротичні епізоди, а челендж у соціальній мережі TikTok. Його сенс в тому, щоб виставити відео своєї реакції на відверті сцени з фільму. Хештег #365Days з'явився на TikTok вже більше 146 млн разів.

Кадр з фільму "365 днів" imdb.com

Той факт, що Netflix зараховує безперервний перегляд протягом 2 хвилин, як повноцінний перегляд фільму, зіграв на руку двогодинній польській картині. Учасники челенджу довго на перегляді не затримуються, а лише вишукують потрібний епізод і йдуть. Що ж стосується рейтингу і відгуків, то у фільму вони досить низькі.

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