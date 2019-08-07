"Погані хлопці 3": дата виходу, трейлер, де дивитися онлайн

Шанувальники франшизи можуть зітхнути з полегшенням – фільм "Погані хлопці 3" нарешті знято, і дата прем'єри вже відома.

Творці обіцяють по-справжньому круте кіно з великою кількістю екшена і добірного гумору.

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Коли виходить фільм "Погані хлопці-3"?

З виходу першого фільму франшизи "Погані хлопці" пройшла пристойна кількість часу – майже 25 років. Перша частина була випущена ще в далекому 1995-му, а друга – в 2003-му.

Чутки про продовження почали ходити ще в 2009-му році, коли компанія Sony намагалася запустити роботу над третьою частиною. Для роботи над сценарієм був запрошений Пітер Крейг, але плідної співпраці з ним не вийшло. Через чотири роки після цього запросили Девіда Гуггенхайма і, схоже, справа зрушила з мертвої точки.

Випустити свіжий бойовик планували ще в 2017 році, але компанія не змогла зняти картину за короткий термін. Дату релізу перенесли на 9 листопада 2018 року, але сталися проблеми з постановником, тому і в цю дату глядач так і не побачив довгоочікуваного продовження.

Тепер зйомки бойовика нарешті закінчені і дата прем'єри відома точно. Третю частину франшизи глядач у світі побачить 16 січня 2020 року, а український – 23 січня.

Про що буде третя частина фільму "Погані хлопці"?

Відомо, що в новому фільмі творці постаралися зробити ідеальний баланс екшна і комедії, тому нудно точно не буде.

Глядач знову побачить старих добрих героїв – детективів з відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Майка Лоурі і Маркуса Бернетта. Багато років вони працювали пліч-о-пліч і розкрили кілька вельми великих справ, пов'язаних з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Разом їм довелося пройти через чималу кількість труднощів і пережити захоплюючі пригоди.

Однак відносини між кращими напарниками дали тріщину, і вони розсварилися на довгі роки. Бернетт зовсім кинув службу в поліції Маямі, якій присвятив багато років життя, і став працювати на себе – зайнявся приватною розшуковою діяльністю. Лоурі ж знаходиться в розпалі кризи середнього віку, яка довела його до думок про те, щоб обзавестися сім'єю. З новим партнером відносини складваются погано – цей нахабний хлопець ніколи не зможе замінити колишнього товариша.

Розмірене і налагоджене життя порушується, коли несподівано з'являється албанський найманець. Він починає полювання за детективами, бажаючи звести з ними рахунки і помститися за колись вбитого брата. Хлопцям нічого не залишається, окрім як об'єднати сили, щоб дати відсіч новому противнику. Для цього доведеться хоча б на час забути старі образи, згадати молодість і з головою зануритися в божевільний вир захоплюючих пригод.

Дивитися трейлер "Погані хлопці 3"

Трейлер продовження поки що не з'явився в мережі, тому пропонуємо подивитися, яким бачать продовження фанати:

Хто знімає нову частину франшизи "Погані хлопці"?

Для роботи над третьою частиною франшизи компанія Sony запросила марроканскіх режисерів Аділя Ель Арбі та Білалла Фалла. Вони уродженці Марокко, які виросли в Бельгії. Популярність вони придбали після фільму "Чорний", що вийшов в 2015 році і дуже тепло зустрінутого на кінофестивалі в Торонто.

Якщо Ель і Фалла розділили режисерське крісло, то спродюсує проект Джеррі Брукхаймер, а також Даг Белград і Джеймс Ласситер.

У списку сценаристів значаться Кріс Бремнер, Джо Карнахан і Девід Гуггенхайм.

У головних ролях знялися ті ж актори, що і двадцять років тому. На екрані з'являться вже не такі молоді, але як і раніше харизматичні й талановиті Уілл Сміт і Мартін Лоренс. Крім них в картині також візьмуть участь такі актори:

Олександр Людвіг;

Ванесса Енн Хадженс;

Джо Пантольяно;

Чарльз Мелтон.

Буде дуже цікаво побачити вже знайомих героїв у виконанні все тих же акторів через стільки років. У тому, що вони не втратили вправності, і їх пригоди будуть не менш захоплюючими, ніяких сумнівів бути не може.

Як знімали фільм "Погані хлопці 3"?

Про початок роботи над третьою частиною офіційно заявив Вілл Сміт, записавши емоційне відеозвернення до прихильників в листопаді 2018 року. Він з радістю повідомив, що продовження бути, і скоро почнеться активна робота.

Перший знімальний день був в січні 2019, а вже в квітні Уілл радісно повідомив про завершення зйомок. Процес зайняв три місяці, і фільм нарешті було знято. Можна сказати, що компанія Sony і творці йшли до цього довгі 10 років.

Зйомки активно висвітлював у своєму особистому Інстаграм-профілі Уілл Сміт. Він викладав багато цікавих фото з майданчика і писав коментарі, підігріваючи інтерес шанувальників до нового фільму, який вийде вже дуже скоро.

Де дивитися "Погані хлопці 3" онлайн?

Пропустити вихід цього свіжого бойовика буде неможливо, адже як тільки на початку наступного року він вийде в прокат, його можна буде подивитися в будь-якому кінотеатрі країни. Дивитися фільм "Погані хлопці 3" онлайн можна буде відразу ж після виходу за підпискою в онлайн-кінотеатрах.

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