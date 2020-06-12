Знаменитая писательница Джоан Роулинг резко выразилась против нового движения – трансактивизма. Ей не понравилось то, что в последние годы возросло количество подростков, которые хотят изменить пол.
В своем Twitter она дала понять, что нет смысла бороться за права трансгендеров. Мол, это искажает юридическое определение пола, от которого в будущем планируют отказаться и заменить его словом "гендер". Ей больно смотреть на то, как 14-летние мальчики и девочки сомневаются, в правильном ли теле они родились. Более того, она считает, что женщина определяется биологическим полом, а не внутренними ощущениями человека.
Естественно, её твиты вызвали фурор и резонанс. Против неё ополчились актеры, режиссеры и фанаты серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Киностудия Warner Bros. Заняла посредническую позицию, заступившись как за Роулинг, так и за трансгендеров. Сама же писательница через пару дней выложила историю о сексуальном насилии, которое пережила в 20 лет. Да, признание трепетное и душераздирающее, но немного не в тему. Движение MeToo обсуждают в соседнем треде.
А пока вся эта кутерьма развивается и бурлит, предлагаем посмотреть финальный фильм из серии о Мальчике, который выжил – "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2". Сможет ли юный волшебник одолеть Темного Лорда?
Смотрите шедевры мирового кино только на Divan.TV!
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.