Після зараження COVID-19 померла зірка фільмів жахів Барбара Шеллі

Софія Ковнір Кіно 18:02, 4.01.2021

Британська актриса, зірка фільмів жахів Барбара Шеллі померла у віці 88 років. Причину її смерті поки не називають.

Відомо, що раніше знаменитість була госпіталізована з коронавірусом, а потім її виписали і вона знаходилася вдома. Про трагедію повідомив агент Шеллі, передає видання The Hollywood Reporter.

Що відомо про Барбару Шеллі

  • Британська телевізійна актриса народилася 15 серпня 1933 року.

  • Популярність Шеллі приніс її знаменитий крик у фільмі "Дракула", хоча в озвучуванні фільму взяла участь інша актриса.

  • Зірка відома своїми ролями в таких картинах як "Доктор Хто", "Привид кота", "Жителі Іст-Енду", "Борджіа" і багатьох інших.

  • Її колегами по знімальному майданчику були Джон Пертві, Тімоті Далтон, Дебора Уотлінг та інші.

Зірка фільмів жахів Барбара Шеллі
Газета.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 41 року помер соліст фінського англомовного гурту Children of Bodom Алексі Лайхо.

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