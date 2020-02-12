Пішов гуляти з собакою і помер: кого із зірок "Бумера" вже не стало

Гостросюжетна, кримінальна драма Петра Буслова "Бумер" вийшла на екрани в 2003 р, відразу отримала статус культової, нарівні з "Братом" і "Бригадою", а актори, що знімалися в картині, статус "зірок" вітчизняного кіно.

У 2006 р вийшла друга, заключна частина дилогії "Бумер-2". Фільм вийшов менш яскравим, але був тепло зустрінутий глядачами і не зіпсував загального враження. Актори, які зіграли в "Бумере" головні ролі: Володимир Вдовиченков, Максим Коновалов, Андрій Мерзлікін та Сергій Горобченко, затребувані актори у російському кінематографі, їх кар'єра відбулася.

Коновалов, Мерзлікін, Вдовиченков, Горобченко

Але не всім так пощастило, як цій "четвірці". Хтось загубився, хтось так і залишився на других ролях, а деяких зірок "Бумера" вже немає в живих.

OBOZREVATEL розповідає про акторів, які вже пішли.

Сергій Шеховцов

В "Бумере" Шеховцову дісталася невелика епізодична роль, однак, у актора і до цього була досить серйозна фільмографія.

Сергій Шеховцев КП

Після "Бумера" він знімався в серіалах "Далекобійники", "Борис Годунов", "Ешелон" "Будинок для багатих", "Кривава бариня", "Свій серед чужих" та ін. Крім того, актор був задіяний в декількох театральних постановках у "МХАТі" і "Современнике", де служив багато років.

Сергій Шеховцев помер в липні 2018 року і його смерть стала повною несподіванкою для рідних і колег. 30 липня він пішов гуляти з собакою і вийшовши на вулицю знепритомнів. Перехожі викликали швидку, але, на жаль, прибулі на місце медики лише констатували смерть, причиною якої став серцевий напад. Сергію Шеховцову було 56 років.

Олексій Зайцев

У Олексія Зайцева в "Бумері" також невелика роль, він зіграв тракториста. Олексій був більше театральним актором, в кіно знімався рідко, і в основному в епізодичних ролях.

Олександр Зайцев Скрін з фільму "Бумер"

Більшу частину акторського життя він віддав театрам Станіславського, Пушкіна і Моссовета. На момент зйомок "Бумера" Олексію Никифоровичу було вже за 60. Він прожив ще 15 років і помер в травні 2018 року на 80 році життя.

Ігор Арташонов

Амплуа Ігоря Арташонова в кіно — це криміналітет, бандити, чому сприяла характерна зовнішність актора.

Ігор Арташонов Скрині з відео

Відповідно виглядає і перелік фільмів Арташонова: "Зона", "Мур є Мур", "Бумер-2", "Учитель в законі" та ін. У "Бумері-2" Ігор зіграла кримінальника Звєрєва. Актор помер несподівано для всіх 18 липня 2015 р від тромбоемболії легеневої артерії. Ігорю Арташонову був 51 рік.

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