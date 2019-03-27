Знайдено двійника Тіріона Ланністера з "Гри престолів": схожість вражає

Фанати легендарного серіалу "Гра престолів" знайшли двійника Пітера Дінклейджа, який зіграв роль Тіріона Ланністера в стрічці.

Ним виявився пакистанський офіціант Розі Хан, який раніше навіть не чув про грандіозний проект HBO, передає The Daily Mail.

Чоловік на 24 роки молодший за Дінклейджа. Несподівана популярність його вельми здивувала, але це його навіть тішить.

Тіріон Ланністер у "Грі престолів" instagram @ peterdinklage

"Було зроблено багато моїх фотографій, тому я став дуже відомим", – поділився він із журналістами, пожартувавши, що всім відповідає, що актор є його братом.

Хан працює в невеликому ресторані в місті Равалпінді. Він пропонує клієнтам ситні блюда, такі як каррі з баранини і шпинату. Власник закладу охарактеризував чоловіка, як працьовиту людину і "візитну картку".

"Коли він бере вихідний або захворює, люди шукають його і питають, куди він пішов? Вони засмучуються. Вони люблять його. Тут завжди багато людей, але через нього стало ще більше", – розповів він.

Хан народився у Мансехрі на півночі Пакистану. Він мріє зустрітися з Пітером Дінклейджем, уточнюючи, що йому подобається ця людина. До того ж, вони майже однакові на зріст.

"Я його дуже люблю, він мій друг... він мого зросту, тому він мені дуже подобається", – поділився офіціант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили сюжет першої серії заключного сезону "Гри престолів", який вийде 14 квітня.

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