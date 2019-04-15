"Не віриться, що це кінець": актори "Гри престолів" поділилися рідкісними кадрами зі зйомок

Актори культового серіалу "Гра престолів" опублікували в мережі фото зі зйомок на честь закінчення останнього, восьмого сезону шоу.

Так, актриса Ліна Хіді, яка зіграла королеву Серсею Ланністер, показала в своєму Instagram жартівливий кадр із септою Юнеллою, яка катувала її в п'ятому сезоні серіалу.

"Це трапилося. Недільний флешбек і повне викриття. Я люблю септу Юнеллу. Вона класна. Не віриться, що це кінець. Бажаю, щоб ви насолодилися заключним сезоном шоу, яке пронесло нас через десятиліття", – підписала вона.

Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, показала знімки себе сплячої прямо на зйомках. А Емілія Кларк, яка виконала одну з головних ролей – Дейенеріс Таргаріен, показала фото на одному з драконів.

"Ми з малюком драконом дуже раді, що ви всі дивитеся восьмий сезон "Гри престолів", – написала актриса.

Джейкоб Андерсон, який запам'ятався глядачам як Сірий черв'як, опублікував фото зі своїми партнерками по знімальному майданчику – Кларк і Наталі Еммануель, яка зіграла Міссандею. Актор привідкрив завісу таємниць заключного сезону – за його словами, на глядачів чекає емоційний вибух мозку.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня відбулася прем'єра першої серії восьмого сезону серіалу, що викликало ажіотаж у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку і з серіалу "Гра престолів". Пізніше фанів спантеличили похмурим тизером.

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