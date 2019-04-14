"Гра престолів-2019": як змінилися головні герої за роки зйомок

Зйомки культового серіалу "Гра престолів" почалися ще в 2010 році, і тільки в 2019-му фанати нарешті дочекалися заключного сезону.

За дев'ять років головні герої сильно змінилися, частина з них загинула, а деякі актори і зовсім буквально росли на знімальному майданчику. OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як персонажі виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

Як не дивно, найбільше змінилися діти, які з ранніх років фактично жили в світі "Гри престолів" і вчилися у старших наставників.

Айзек Хемпстед-Райт став Браном Старком ще в 11 років. З маленького кучерявого хлопчика він перетворився на гарного 20-річного юнака. За роки зйомок змінився і сам персонаж, який став однією з ключових персон серіалу. Він пройшов шлях від маленького лорда, який став калікою, до триокого ворона.

Айзек Хемпстед-Райт - Бран Старк

Софі Тернер розпочала свій шлях у ролі Санси Старк у 14 років. Її персонаж пройшов складний період дорослішання від наївної дівчинки до суворої жінки, переживши муки, насильство і втечу.

Софі Тернер - Санса Старк

Мейсі Вільямс почала зніматися в ролі Ар'ї Старк в 13 років. Її героїня перетворилася з маленької дівчинки-шибайголова на вбивцю, яка стала безликою.

Мейсі Вільямс - Ар'я Старк

Кіт Герінґтон в ролі Джона Сноу встиг за роки зйомок створити сім'ю зі своєю колегою Роуз Леслі, яка грала здичавілу Ігрітт. Він також пройшов важкий шлях: бастард, вартовий, король півночі.

Кіт Герінґтон - Джон Сноу

Емілія Кларк в ролі Дейенеріс Таргаріен була на знімальному майданчику, будучи 24-річною красунею. "Мати драконів" знімалася в декількох оголених сценах і пережила за ці роки дві операції на мозку.

Емілія Кларк - Дейенеріс Таргаріен

Томмена Баратеон (Ланністера) зіграли два актори. Першим був Каллум Уоррен, який запам'ятався фанатам пухкими щічками. Але багато хто швидше впізнають в цій ролі Діна-Чарльза Чепмена, який в серіалі "вийшов" з вікна.

Каллум Уоррен в ролі Томмена

Дін-Чарльз Чепмен в ролі Томмена

Мірцеллу Баратеон (Ланністер) також зіграли дві акторки. Першою була Еймі Річардсон, яку змінила красуня Нелл Тайгер Фрі.

Еймі Річардсон (зліва), Нелл Тайгер Фрі (праворуч)

Григор (Гора) Кліган і зовсім змінив трьох акторів. У першому сезоні кілька разів з'явився Конан Стівенс, який пішов з проекту заради фільму "Хоббіт". Його змінив Іен Уайт – універсальний актор, який змінив у "Грі престолів" відразу декількох персонажів. Він був білим блукачем, Горою, велетнем Донго, велетнем Вун Вун і навіть велетнем віхтом. Третій Григор Кліган – Гафтор Юліус Бйорнссон.

Конан Стівенс - Григор (Гора) Кліган

Іен Уайт - Григор (Гора) Кліган

Гафтор Юліус Бйорнссон - Григор (Гора) Кліган

Також в серіалі змінили Короля Ночі. Першим був Річард Брейк, який знявся в 4 і 5 сезонах. Другим – Володимир Фурдик.

Річард Брейк

Володимир Фурдик

Як виглядали раніше і зараз інші головні герої

Конлет Хілл - Варіс (Павук)

Гвендолін Крісті – Брієнна Тарт

Джером Флінн – Бронн

Джек Глісон – Джоффрі Баратеон (Ланністер)

Микола Костер-Вальдано – Джейме Ланністер

Джозеф Демпсі – Джендрі

Іен Глен - Джорах Мормонт

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Наталі Дормер - Маргері Тірелл

Каріс ван Хаутен - Меліссандра

Ейдан Гіллен - Петір Бейліш (Мізинець)

Іван Реон - Рамсі Болтон

Арт Паркінсон – Рікон Старк

Річард Медден – Робб Старк

Рорі Макканн - Сандор Кліган (Пес)

Ліна Хіді – Серсея Ланністер

Джон Бредлі-Уест - Семвел Тарлі

Чарльз Денс – Тайвін Ланністер

Альфі Аллен - Теон Грейджой

Пітер Дінклейдж - Тіріон Ланністер

Крістофер Хівью - Тормунд

Крістіан Нерн - Ходор

Джемма Уїла – Яра Грейджой

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону "Гри престолів". Тим часом в Австралії перед прем'єрою представили кладовище загиблих героїв серіалу.

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