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"Гра престолів-2019": як змінилися головні герої за роки зйомок

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Зйомки культового серіалу "Гра престолів" почалися ще в 2010 році, і тільки в 2019-му фанати нарешті дочекалися заключного сезону.

За дев'ять років головні герої сильно змінилися, частина з них загинула, а деякі актори і зовсім буквально росли на знімальному майданчику. OBOZREVATEL зібрав знімки, які наочно показують, як персонажі виглядали в момент нашого з ними знайомства і зараз.

Як не дивно, найбільше змінилися діти, які з ранніх років фактично жили в світі "Гри престолів" і вчилися у старших наставників.

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Айзек Хемпстед-Райт став Браном Старком ще в 11 років. З маленького кучерявого хлопчика він перетворився на гарного 20-річного юнака. За роки зйомок змінився і сам персонаж, який став однією з ключових персон серіалу. Він пройшов шлях від маленького лорда, який став калікою, до триокого ворона.

Айзек Хемпстед-Райт - Бран Старк

Айзек Хемпстед-Райт - Бран Старк

Софі Тернер розпочала свій шлях у ролі Санси Старк у 14 років. Її персонаж пройшов складний період дорослішання від наївної дівчинки до суворої жінки, переживши муки, насильство і втечу.

Софі Тернер - Санса Старк

Софі Тернер - Санса Старк

Мейсі Вільямс почала зніматися в ролі Ар'ї Старк в 13 років. Її героїня перетворилася з маленької дівчинки-шибайголова на вбивцю, яка стала безликою.

Мейсі Вільямс - Ар'я Старк

Мейсі Вільямс - Ар'я Старк

Кіт Герінґтон в ролі Джона Сноу встиг за роки зйомок створити сім'ю зі своєю колегою Роуз Леслі, яка грала здичавілу Ігрітт. Він також пройшов важкий шлях: бастард, вартовий, король півночі.

Кіт Герінґтон - Джон Сноу

Кіт Герінґтон - Джон Сноу

Емілія Кларк в ролі Дейенеріс Таргаріен була на знімальному майданчику, будучи 24-річною красунею. "Мати драконів" знімалася в декількох оголених сценах і пережила за ці роки дві операції на мозку.

Емілія Кларк - Дейенеріс Таргаріен

Емілія Кларк - Дейенеріс Таргаріен

Томмена Баратеон (Ланністера) зіграли два актори. Першим був Каллум Уоррен, який запам'ятався фанатам пухкими щічками. Але багато хто швидше впізнають в цій ролі Діна-Чарльза Чепмена, який в серіалі "вийшов" з вікна.

Каллум Уоррен в ролі Томмена

Каллум Уоррен в ролі Томмена

Дін-Чарльз Чепмен в ролі Томмена

Дін-Чарльз Чепмен в ролі Томмена

Мірцеллу Баратеон (Ланністер) також зіграли дві акторки. Першою була Еймі Річардсон, яку змінила красуня Нелл Тайгер Фрі.

Еймі Річардсон (зліва), Нелл Тайгер Фрі (праворуч)

Еймі Річардсон (зліва), Нелл Тайгер Фрі (праворуч)

Григор (Гора) Кліган і зовсім змінив трьох акторів. У першому сезоні кілька разів з'явився Конан Стівенс, який пішов з проекту заради фільму "Хоббіт". Його змінив Іен Уайт – універсальний актор, який змінив у "Грі престолів" відразу декількох персонажів. Він був білим блукачем, Горою, велетнем Донго, велетнем Вун Вун і навіть велетнем віхтом. Третій Григор КліганГафтор Юліус Бйорнссон.

Конан Стівенс - Григор (Гора) Кліган

Конан Стівенс - Григор (Гора) Кліган

Іен Уайт - Григор (Гора) Кліган

Іен Уайт - Григор (Гора) Кліган

Гафтор Юліус Бйорнссон - Григор (Гора) Кліган

Гафтор Юліус Бйорнссон - Григор (Гора) Кліган

Також в серіалі змінили Короля Ночі. Першим був Річард Брейк, який знявся в 4 і 5 сезонах. Другим – Володимир Фурдик.

Річард Брейк

Річард Брейк

Володимир Фурдик

Володимир Фурдик

Як виглядали раніше і зараз інші головні герої

Конлет Хілл - Варіс (Павук)

Конлет Хілл - Варіс (Павук)

Гвендолін Крісті – Брієнна Тарт

Гвендолін Крісті – Брієнна Тарт

Джером Флінн – Бронн

Джером Флінн – Бронн

Джек Глісон – Джоффрі Баратеон (Ланністер)

Джек Глісон – Джоффрі Баратеон (Ланністер)

Микола Костер-Вальдано – Джейме Ланністер

Микола Костер-Вальдано – Джейме Ланністер

Джозеф Демпсі – Джендрі

Джозеф Демпсі – Джендрі

Іен Глен - Джорах Мормонт

Іен Глен - Джорах Мормонт

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Наталі Дормер - Маргері Тірелл

Наталі Дормер - Маргері Тірелл

Каріс ван Хаутен - Меліссандра

Каріс ван Хаутен - Меліссандра

Ейдан Гіллен - Петір Бейліш (Мізинець)

Ейдан Гіллен - Петір Бейліш (Мізинець)

Іван Реон - Рамсі Болтон

Іван Реон - Рамсі Болтон

Арт Паркінсон – Рікон Старк

Арт Паркінсон – Рікон Старк

Річард Медден – Робб Старк

Річард Медден – Робб Старк

Рорі Макканн - Сандор Кліган (Пес)

Рорі Макканн - Сандор Кліган (Пес)

Ліна Хіді – Серсея Ланністер

Ліна Хіді – Серсея Ланністер

Джон Бредлі-Уест - Семвел Тарлі

Джон Бредлі-Уест - Семвел Тарлі

Чарльз Денс – Тайвін Ланністер

Чарльз Денс – Тайвін Ланністер

Альфі Аллен - Теон Грейджой

Альфі Аллен - Теон Грейджой

Пітер Дінклейдж - Тіріон Ланністер

Пітер Дінклейдж - Тіріон Ланністер

Крістофер Хівью - Тормунд

Крістофер Хівью - Тормунд

Крістіан Нерн - Ходор

Крістіан Нерн - Ходор

Джемма Уїла – Яра Грейджой

Джемма Уїла – Яра Грейджой

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону "Гри престолів". Тим часом в Австралії перед прем'єрою представили кладовище загиблих героїв серіалу.

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Гра престолів 8
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