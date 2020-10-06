Першому фільму про Джеймса Бонда "Доктор Ноу" – 58 років: як змінилися актори

У жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані".

Головну роль у легендарній картині виконав оскароносний британський актор Шон Коннері. Разом з ним в картині грали Урсула Андресс, Джозеф Вайзмен та інші. OBOZREVATEL вирішив дізнатися як змінилися перший "Джеймс Бонд" і актори, які знялися у фільмі.

Шон Коннері

Широка слава прийшла до актора в 32 роки, коли на екран вийшов перший фільм про Джеймса Бонда. У 2020 році Шону Коннері, який вважався одним з головних акторів-серцеїдів світового кінематографа, виповнилося 90 років. На рахунку шотландського артиста понад 60 фільмів, а також престижні премії "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA.

У 2003 році 73-річний Коннері заявив про завершення своєї акторської кар'єри, що стало величезною втратою як для британського, так і для світового кінематографа. Зараз Коннері живе на Багамах і проводить дні за грою в гольф.

Урсула Андресс

Фільмографія актриси налічує близько 15 робіт, але всесвітня популярність і слава прийшли до Андресс після ролі "дівчини Джеймса Бонда" в картині "Доктор Ноу". Завдяки своїй ефектній зовнішності і стрункій фігурі вона справила неймовірне враження на глядачів. Після зйомок в "Докторі Ноу" Андресс неодноразово з'являлася на екрані оголеною і знімалася в досить пікантних сценах.

Востаннє актриса знімалася в кіно 15 років тому. Зараз їй 84 роки, жінка час від часу з'являється на телебаченні, але буває це вкрай рідко.

Джозеф Вайзмен

У першій частині знаменитої "бондіани", знятій в 1962 році, Вайзмен зіграв Доктора Ноу – лідера могутньої злочинної організації "СПЕКТР", що протистояла суперагентові. 19 жовтня 2009 він помер у своїй квартирі на Манхеттені в оточенні родини. За словами його дочки Марти, протягом довгого часу Вайзман тяжко хворів. Вона згадувала, що батько завжди дивився на роль Доктора Ноу з роздратуванням.

"Він боявся, що його будуть згадувати лише завдяки цій роботі, хоча сам він оцінював свої ролі, зіграні на сцені, куди вище", – розповідала вона в одному з інтерв'ю після його смерті.

Бернард Лі

Бернард Лі – англійський актор, відомий, в першу чергу, завдяки виконанню ролі M в 11 фільмах про Джеймса Бонда. У листопаді 1980 року Лі потрапив до лікарні з підозрою на рак шлунка. Він залишався в лікарні, поки не помер 16 січня 1981 року, всього через шість днів після свого 73-річчя.

Лі помер після початку зйомок фільму "Тільки для твоїх очей", але перш, ніж розпочали знімати сцени з його участю. З поваги до Лі, заміну не шукали, а сценарій був переписаний так, щоб його персонаж знаходився у відпустці.

Лоїс Максвелл

Лоїс Максвелл стала відомою за роллю міс Маніпенні в "бондіані". У неї було багато ролей на телебаченні і в кіно, але знаменитість їй принесли саме зйомки в "Докторі Ноу". У наступні два десятиліття Лоїс виконала цю роль в 14 фільмах "бондіани", востаннє зігравши міс Маніпенні в 1985 році у "Виді на вбивство". Під час зйомок у фільмі Максвелл просила вбити її персонажа, але продюсери вирішили цього не робити і міс Маніпенні з'явилася і в інших фільмах про Бонда у виконанні інших актрис.

У 2001 році Лоїс виїхала в Австралію для проведення операції в зв'язку з виявленим у неї раком кишечника. Останні свої роки вона провела там, актриса померла 29 вересня 2007 року у віці 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий британський актор Том Харді може стати новим Джеймсом Бондом. За чутками, артист замінить Деніела Крейга, для якого "Не час помирати" стане останнім фільмом "бондіани".