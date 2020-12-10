"Перші ластівки. Zалежні": чим здивує серіал, дата виходу і де дивитися всі серії онлайн

У понеділок, 14 грудня на Новому каналі відбудеться прем'єра другого сезону популярного серіалу про проблеми підлітків "Перші ластівки", який отримав назву "Перші ластівки. Zалежні".

Це не буде сюжетним продовженням першого сезону, на екрани вийде абсолютно нова історія з новими персонажами, яких зіграють вже відомі актори "Ластівок", повідомила прес-служба Нового каналу. Про що розповість серіал "Перші ластівки. Zалежні", подробиці про картину, а також де дивитися всі серії онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

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"Перші ластівки. Zалежні": подробиці про новий сезон серіалу

Шоураннер "Ластівок" Євген Тунік розповів, що спочатку планувалася розробка продовження першого сезону, проте незабаром він зрозумів – ця ідея не стане успішною. Лінії всіх персонажів були логічно завершені, тому команда прийняла рішення знімати картину з абсолютно новим сюжетом.

Серіал "Перші ластівки. Zалежні" вийде на екрани 14 грудня. Пресслужба Нового каналу

"Спочатку я хотів написати продовження історії першого сезону, але відразу зрозумів, що це невдала ідея. Якби продовжив минулорічну історію, це була б фабула, висмоктана з пальця. Тому ми першими в Україні вирішили створити серіал-антологію. Для мене це ризик, тому що глядач буде чекати нових героїв. До такого формату у нас поки не звикли, але до "Американської історії жахів" свого часу теж звикали, так що будемо потихеньку привчати глядача", – висловився Тунік.

Відзначимо "Американська історія жахів" – один з найвідоміших серіалів-антологій в світі. Його особливість полягає в тому, що кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з власною сюжетною лінією, але головні актори можуть переходити з сезону в сезон.

Zалежні

Латинська літера Z в назві другого сезону з'явилася неспроста – вона володіє смисловим навантаженням. Зокрема, вона дає глядачеві розуміння того, що мова буде йти про молодих людей – представників покоління Z, які народилися в період з 2000 по 2010 роки. Так, більшість героїв стрічки – студенти першого курсу, їх вікова категорія – 18-20 років.

"Перші ластівки. Zалежні": актори серіалу. Пресслужба Нового каналу

"Ми довго шукали назву, яка б характеризувала кожного з персонажів серіалу, відображало сюжетні лінії і мала соціальний меседж. Сьогодні слово "залежність" для кожного має своє значення: хтось залежний від алкоголю або наркотиків, хтось – від соціальних мереж, комп'ютерних ігор або казино. Мені здається, що ми всі певною мірою залежні. Такі ж і герої другого сезону "Перших ластівок". Кожен з них має свою темну і світлу сторони... А латинська Z на початку назві сезону дає розуміння, про кого серіал: про молодих людей – сьогоднішніх 18-20-річних", – уточнив Євген Тунік.

Соціальна місія

Піднімаючи важливі соціальні теми в серіалі "Перші ластівки. Zалежні", Новий канал заручився підтримкою відповідних організацій. Адже потрібно не тільки показати наявність проблем, а й знайти можливості для їх вирішення. Тому в новому сезоні "Ластівки" продовжили роботу з Національною гарячою лінією "Ла Страда-Україна" та залучили до співпраці експертів у боротьбі з сексуальним насильством в інтернеті – освітній проект #stop_sexтінг.

"Перші ластівки. Zалежні": акторський склад. Пресслужба Нового каналу

"Ми знову вирішили взяти за основу гостру соціальну тему і залучити до неї увагу громадськості. Наша мета – зробити так, щоб "Перші ластівки. Zалежні" були черговим посереднім телепродуктом, а серіалом, який змінює світ на краще", – говорить шоураннер серіалу Нового каналу.

Знайомі актори в нових образах

Як вже відомо, практично всі персонажі другого сезону "Перших ластівок" – нові. При цьому більшість ролей зіграють актори з першого сезону – Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таїсія Щурук, Олександр Бегма, Вікторія Литвиненко.

"Перші ластівки. Zалежні": дата прем'єри. Пресслужба Нового каналу

"Ще під час підготовки до зйомок другого сезону ми запропонували акторам "Перших ластівок" зіграти нових персонажів. Але кастинг це не скасувало. Нарівні з іншими акторами вони проходили відбір, всі були в рівних умовах. І ролі отримали ті, хто зміг на 100% вжитися в нові образи", – підкреслив шоураннер серіалу.

Нові обличчя та легенда українського кіно

Крім вже знайомих облич, у другому сезоні також зіграють ролі такі актори: Анастасія Пустовіт, Анастасія Рула, Віталій Салій, Роман Ясинівський, Олена Стефанська. Примітно, що в другому сезоні "Перших ластівок" з'явиться легенда українського кіно Ада Роговцева.

Ада Роговцева в серіалі "Перші ластівки. Zалежні" Пресслужба Нового каналу

"Хоча моя роль в "Перших ластівках. Zалежні" не головна, вона дуже важлива. Адже на ній зав'язані сюжетні лінії, завдяки яким режисери піднімають важливу тему: виховання дітей, участь в цьому процесі бабусь. Це мене і зацікавило. У команді практично всі один одного вже знають і люблять. Робота тут налагоджена. Я дуже ціную, коли люди все розуміють з півслова, з напівруху. Тут це відчувається", – висловилася Роговцева

"Перші ластівки. Zалежні": дата виходу і де дивитися всі серії онлайн

Гучна прем'єра – "Перші ластівки. Zалежні" – відбудеться в понеділок, 14 грудня на Новому каналі. Ефір стартує о 21:00 за київським часом. Всього на екрани вийде вісім серій.

Крім телевізійного показу, всі епізоди серіалу можна подивитися на офіційному сайті Нового каналу. Також дивитися всі серії онлайн можна і на сервісі TELEPORTAL. Дата виходу серій на YouTube – поки невідома.

"Перші ластівки. Zалежні": дивитися відео онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу "Перші ластівки" наробив багато галасу в мережі. Підняті в ньому теми настільки зачепили і вразили суспільство, що його подивилися мільйони глядачів. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми.