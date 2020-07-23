"Перші ластівки": розпочато зйомки другого сезону серіалу про проблемних підлітків

У кінці липня стартували зйомки другого сезону відвертого серіалу про проблемних підлітків "Перші ластівки".

Поки що сценарист і режисер Євген Тунік тримає в секреті, що глядачі побачать у новому сезоні, повідомляє пресслужба Нового каналу (фото дивіться нижче).

"Поки всі спали, ми почали зйомки другого сезону серіалу, який ти так довго чекав! Знову піднімати важливу соціальну тему, знову буде важко! Але воно того варте!" – відзначили в пресслужбі.

Зйомки другого сезону серіалу "Перші ластівки" Фото: пресслужба Нового каналу

Зйомки другого сезону серіалу "Перші ластівки" Фото: пресслужба Нового каналу

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з акторами, яких ви побачите в другому сезоні серіалу:

Максим Девізоров – Денис

Олександр Бегма – Антон Щасливий

Максим Самчик – Федя Макаров

Таїсія-Оксана Щурук – Катя Щаслива

Олександр Рудинський – Нік (Микита) Масло

Поліна Носихина – Лєра

Вікторія Литвиненко – мати Феді

Дарина Трегубова – мати Лєри

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 21-річна українська актриса та зірка "Перших ластівок" на Новому каналі Марія Смолякова розповіла, як глядачі відреагували на її роль у серіалі.