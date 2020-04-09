"Перші ластівки": про що розповідає серіал і де дивитися всі серії онлайн

У жовтні 2019 року на Новому каналі відбулася прем'єра підліткового серіалу "Перші ластівки". Це історія про школярів, які зіткнулися з таємничим "Другом".

Тепер щотижня на офіційному Youtube-акаунті Нового каналу з'являтимуться по дві серії.

Новий канал

Сюжет серіалу розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їхнє оточення в підлітковому віці: дорослішання, статева зрілість, прийняття себе, формування особистості, знущання однолітків, відчуття знедоленої людини і думки про суїцид.

Події серіалу розпочинаються 1-го вересня. До школи приходить нова учениця, та всіх збентежує самогубство школярки. Ніхто не знає, що стало причиною, адже на місці самогубства навіть не знайшли передсмертної записки. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати, чи дівчина наклала на себе руки, чи її навмисно зіштовхнули з даху багатоповерхівки.

В ході розслідування їй відкриваються страшні таємниці, що приховують учні, вчителі, батьки та навіть її син. Тим часом діти з абсолютно різних сімей та різного достатку виявляються вплутаними в історію зі смертю своєї однокласниці, але нічого не можуть розповісти батькам. Дівчинка підкорялася вказівкам таємничого "Друга", і дехто також потрапляє під його вплив.

Серіал "Перші ластівки": дивитися 1 серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися 2 серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися 3 серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися 4 серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися 5 серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися 6 серію онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато галасу в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми.