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7 квітня • оновлено в 14:01
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"Перші ластівки": про що розповідає серіал і де дивитися всі серії онлайн

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У жовтні 2019 року на Новому каналі відбулася прем'єра підліткового серіалу "Перші ластівки". Це історія про школярів, які зіткнулися з таємничим "Другом".

Тепер щотижня на офіційному Youtube-акаунті Нового каналу будуть з'являтися по дві серії серіалу.

"Перші ластівки": де дивитися всі серії онлайн

Сюжет серіалу розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їх оточення в підлітковому віці: дорослішання, статева зрілість, прийняття себе, формування особистості, знущання однолітків, відчуття знедоленої людини і думки про суїцид.

Події серіалу розпочинаються 1-го вересня. В школу приходить нова учениця, та всіх сколихує самогубство школярки. Ніхто не знає, що стало причиною, адже на місці самогубства навіть не знайшли передсмертної записки. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати, чи дівчина наклала на себе руки, чи її навмисно зіштовхнули з даху багатоповерхівки.

"Перші ластівки": де дивитися всі серії онлайн

В ході розслідування їй відкриваються страшні таємниці, що приховують учні, вчителі, батьки та навіть її син. Тим часом, діти з абсолютно різних сімей, різного добробуту і стану виявляються вплутаними в історію зі смертю своєї однокласниці, але нічого не можуть розповісти батькам. Дівчинка підкорялася вказівкам таємничого "Друга", і дехто ще потрапляє під його вплив.

Серіал "Перші ластівки": дивитися першу серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися другу серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися третю серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися четверту серію онлайн

Серіал "Перші ластівки": дивитися п'яту серію онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато шуму в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми.

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Автор
Марія Дідик
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