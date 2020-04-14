"Перші ластівки": коли вийде нова серія і де дивитися онлайн

В кінці 2019 року на Новому каналі відбулася прем'єра підліткового серіалу "Перші ластівки", де розкриваються проблеми сучасних тінейджерів. Багатосерійна стрічка відразу ж викликала бурхливу реакцію у глядачів.

Після телевізійного показу серії також почали публікувати на YouTube. У вівторок, 14 квітня на відеохостингу буде розміщена 7 серія (дивіться також відео в кінці новини).

Серіал "Перші ластівки" Новий канал

Про що буде нова серія серіалу "Перші ластівки"

Одна з головних героїнь у молодіжному трилері "Перші ластівки" Лєра Фаркаш у 7 серії опиняється настільки близько до смерті, як ніколи раніше. Після страшної аварії на дорозі дівчину ледве встигли витягнули з-під розтрощеного авто. Але надій на одужання старшокласниці дуже мало…

Події набирають стрімких обертів. Підліткам здається, що їх уже не зупинити. Щодня в групі гравців наростають напруження та паніка. Страх штовхає Катю Щасливу піти наперекір решті "ластівок" і зізнатися в усьому слідчій Ользі Макаровій.

Чи зможе жінка зрозуміти гострі переживання, з якими живуть підлітки, і усвідомити, що штовхнуло їх на зближення з Другом? Або Ольга звинуватить Лєру в смерті відмінниці Поліни Дудки?

7 серія "Перших ластівок": де дивитися онлайн

Епізод буде опублікований на офіційному YouTube-каналі Нового каналу о 12:00.

Подивитися попередні серії і дізнатися їх короткий зміст ви можете, перейшовши за посиланням.

Про що серіал "Перші ластівки": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато шуму в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми. У перший же день демонстрації експерти прийняли десятки дзвінків.