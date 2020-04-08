"Перші ластівки": коли вийде нова серія і де дивитися онлайн

У листопаді 2019 року на Новому каналі відбулася прем'єра гучного підліткового серіалу "Перші ластівки", де розкриваються проблеми сучасних тінейджерів.

Після телевізійного показу серії також почали публікувати на YouTube. У четвер, 9 квітня на відеохостингу буде розміщена 6 серія (дивіться також відео в кінці новини).

Серіал "Перші ластівки" Новий канал

Про що буде новий епізод серіалу "Перші ластівки"

У 6 серії "Перших ластівок" проти "ластівок" Феді, Каті і Ніка повстає весь 11-Б. Старшокласники впевнені, що саме вони причетні до злочину – скинули з даху подругу Поліну. Однокласники вирішують жорсткого покарати трійцю.

Тим часом спливає все більше таємниць минулого. Чому Федя кинув Леру заради Поліни? Чому перша красуня школи приховувала свою дружбу з Дудкою від усіх? І що насправді трапилося з Сашком – братом Феді – минулого літа?

6 серія "Перших ластівок": де дивитися онлайн

Епізод буде опублікований на офіційному YouTube-каналі Нового каналу о 12:00.

Подивитися попередні серії і дізнатися їх короткий зміст ви можете, перейшовши за посиланням.

Про що серіал "Перші ластівки": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато шуму в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми. У перший же день демонстрації експерти прийняли десятки дзвінків.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!