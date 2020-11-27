"Перевал Дятлова": яким в серіалі показали єдиного вцілілого з групи Юдіна та що обурило його близьких

У Росії презентували серіал "Перевал Дятлова", який розповідає про загадкову смерть дев'яти з десяти радянських студентів під час експедиції по Уральським горам під керівництвом Ігоря Дятлова. Єдиним вцілілим став Юрій Юдін – хлопець, який зійшов з дистанції через хворобу.

У серіалі роль Юдіна зіграв молодий актор Максим Костромикін. Багато глядачів відзначили, що хлопець зовні дуже схожий зі своїм реальним прототипом. Але, в той же час, деякі моменти в серіалі відверто прикрашені й насправді не відбувалися з Юрієм під час трагічного походу. OBOZREVATEL розповідає, хто такий Юрій Юдін, що про нього відомо і яким його зобразили в гучній стрічці "Перевал Дятлова".

Юрій Юхимович Юдін народився в липні 1937 року в Свердловській області. Після закінчення школи він в 1954-му був зарахований в Уральський політехнічний інститут ім. Кірова на інженерно-економічний факультет. Спеціальність, яку вибрав Юдін – економіка і організація підприємств кольорової металургії. Юрій був змушений з перших курсів піти в академічну відпустку, так як у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Так, під час збирання картоплі, він заробив ревмокардит, а поки лежав у лікарні, підхопив дизентерію.

Туризмом Юдін став захоплюватися в 1955 році. Все починалося з "аматорських" походів 1-ї категорії складності. У 1957-му Юдін увійшов до складу тургрупи по Східному Саяну, це був пішохідно-водний перехід 2-ї категорії складності. У серпні 1958 роки зважився на похід третього, вищого на той момент рівня складності. Гірничо-пішу експедицію очолив Ігор Дятлов, студент радіотехнічного факультету, на курс старший Юрія.

Після цього походу Дятлов запропонував кільком туристам, в тому числі Юдіну, відправитися на Північний Урал взимку 1959 року. Хлопець довго не приймав запрошення на небезпечну експедицію, але в кінцевому підсумку погодився. Його призначили лікарем.

На момент походу в Уральські гори разом з групою Дятлова Юдіну був 21 рік. Він вибув з групи через хворобу при виході на активну частину маршруту (частина, яку потрібно було подолати виключно власними силами), завдяки чому єдиний з усієї групи залишився в живих.

Надалі він вів усамітнене життя. Юдін не був одружений, дітей у нього також не було. У 1990-і роки був заступником глави Солікамська по економіці і прогнозуванню, головою міського туристичного клубу. Помер в 2013 році у віці 75 років.

У серіалі "Перевал Дятлова" персонажа 21-річного Юрія Юдіна зіграв 40-річний актор Максим Костромикін. Незважаючи на значну різницю у віці, Костромикін зовні досить точно відтворив реальний прототип свого персонажа. Втім, деякі моменти, пов'язані з роллю Юдіна в поході групи Дятлова в серіалі все ж переграли і прикрасили. Зокрема, таку думку підтвердив і голова фонду пам'яті групи Дятлова Юрій Кунцевич виданню МК.

Так, десятий член групи, персонаж Юрія Юдіна, у фільмі "відчуває якесь зло в лісі", бачить містичні сни, розуміє, що всі вони помруть. При цьому за життя реальний Юрій Юдін неодноразово підкреслював, що зійшов з маршруту виключно через хворобу. Він відчув біль в нозі ще в селищі 41-й кілометр, але все ж дотягнув до Другого Північного. І там зрозумів, що далі йти не може, тому повернувся в село.

"Незрозуміло, чому Юру Юдіна виставили в такому світлі... Я не знаю, звідки у них такі відомості. Юра був нормальним хлопцем, ніякої містики там і бути не могло. Це ж були люди матеріалістичного виховання. У них закваска була інша", – висловив свою думку Кунцевич.

Також подібної точки зору дотримується і близький друг Юдіна, письменник Олег Архіпов. Він додав, що в серіалі "Перевал Дятлова" єдиного вцілілого показали дещо боягузливим, хоча насправді це було не так.

Так, за сюжетом Юдін нібито сходить з дистанції через те, що йому приснився віщий сон. Це не відповідало дійсності.

"Це можна розцінити як боягузтво. Навіщо потрібна була вся ця конспірологія? Ми з Юрієм Юхимовичем десятки годин розмовляли, спілкувалися до самої його смерті. Історія його хвороби йде ще з шкільного віку", – обурився Архіпов.

При цьому як шанувальників серіалу, так і людей, які особисто знали Юрія Юдіна здивувало те, що в серіалі не в повній мірі показали драматичний момент прощання Юдіна з групою – тоді подруга Людмила Дубініна подарувала йому плюшевого ведмедика. Юрій Юдін зберігав його як талісман до кінця життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, творці серіалу "Перевал Дятлова" порівняли знімки акторів, які зіграли студентів з групи Ігоря Дятлова, з їх реальними прототипами. Деякі з акторів вразили вражаючим схожістю з реальними учасниками експедиції.