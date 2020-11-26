"Перевал Дятлова" 8 серія: де дивитися онлайн і дата виходу

Восьма, заключна серія історичної драми "Перевал Дятлова" вийде в четвер, 26 листопада на телеканалі ТНТ. Новий епізод глядачі зможуть побачити в 21:00 за київським часом.

У заключному епізоді розповідається про події, які трапилися з "дятлівцями" під час ночівлі на перевалі. Глядачі побачать. що могло привести до загадкової смерті групи студентів в Уральських горах. Детальніше про зміст епізоду, а також де дивитися онлайн 8 серію "Перевал Дятлова" – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У 1959 році група студентів вирушила в похід в Уральські гори. Вони стартували в кінці січня і через кілька днів з ними повністю обірвався зв'язок. Під час пошукових робіт на горі Холатчахль виявили намет, а пізніше і тіла "дятлівців". Загинули дев'ять з десяти учасників походу: один з них через хворобу зійшов з маршруту на початку шляху. Слідча група на чолі з майором КДБ Костіним розбирається в причинах трагедії.

У заключній, восьмій серії показали події, які, ймовірно і відбулися з групою Дятлова. Вони опинилися на перевалі, коли був сильний вітер. Молодим людям довелося заночувати прямо на схилі в наметі. Вночі на намет групи обвалився пласт снігу. Під нього потрапили Дубініна, Тібо, Золотарьов і Слободіна. Під крижаним вітром герої намагаються згребти цей пласт. Але всі розуміють, що їм час спускатися вниз, оскільки сніг продовжує рухатися і їх може всіх завалити найближчим часом.

У серіалі знялися: Марія Лугова, Петро Федоров, Володимир Симонов, Єгор Бероєв, Павло Ворожцов, Олексій Вертков, Олексій Бардуков, Ірина Лукіна, Іван Мулін і інші.

Серіал "Перевал Дятлова" виходить в ефір з понеділка по четвер на російському телеканалі ТНТ. Нові серії транслюють о 21:00 за Києвом (22:00 за Москвою). Остання серія "Перевал Дятлова" вийде 26 листопада.

Крім телевізійного показу, подивитися восьму серію "Перевал Дятлова" можна на офіційному сайті ТНТ за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу "Перевал Дятлова" виконали українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін – вони записали кавер на радянську пісню "Есть только миг". У мережі негативно відреагували на таку колаборацію – користувачі розкритикували артистів і відзначили, що виконавці "зіпсували музичний шедевр".