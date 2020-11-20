Патріотичний серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія" підкорив Україну: де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі ICTV відбулася прем'єра пригодницького патріотичного серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія". У 12 серіях стрічки покажуть українське село часів XVI століття, Запорізьку Січ, Московське царство, монголів-розбійників і турків з Османської імперії.

Для відтворення цих історичних територій автори стрічки об'їхали практично всю Україну. Серіал знімали в таких локаціях, як Хотинська фортеця, Києво-Печерська лавра, музей в Пирогово, заповідник "Запорізька Січ", Коростишівський та Буцький кар'єри. Серії виходять у будні о 21:30. Про що серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", цікаві факти про нього і де дивитися всі серії онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL (відео опубліковано в кінці сторінки).

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": про що розповідає серіал

Вихований шляхтичем простий селянський хлопець Іван успішно здійснює пограбування московського царя. Його мета – вкрасти коштовності, щоб викупити свою матір з турецького полону. Втім, здійснити план не так просто – адже виявляється, що він вкрав магічну сережку, яка є запорукою непереможності московської влади. Іванові не вдається її вберегти.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": про що серіал. Вікіпедія

Скарб потрапляє на Запорізьку Січ і виявляється у вусі кошового отамана. Забрати сережку в козаків виявляється значно важче, ніж у царя. Завдання ускладнюється ще й тим, що Хортицю лихоманить напередодні виборів кошового. Іванові не довіряє курінний отаман Назар. Крім того, хлопця переслідує гончак московського царя і мисливець на людей Федір Орлов, який повинен повернути вкрадене і покарати грабіжника. Насправді, Орлов сам найняв Івана для викрадення, тому що теж хоче мати магічну сережку. Він приїхав на Хортицю і розраховує на допомогу кошового, бо той – корупціонер і потребує грошей перед виборами.

Назар закоханий в Мар'яну. Він незлюбив Івана, так як він поцілував її. У село, де живе дівчина, турецький посланник Петро привозить зі Стамбула дзвін на дзвіницю і розповідає їй, що у султана викрали дочку. А у дівчини на шиї підвіска з символікою султана. Виявляється, що Мар'яну колись відбили у московських військових. Тепер кошовий шантажує нею турків. Дівчина чує це, вона шукає охоронця, щоб виїхати на батьківщину, і звертається за допомогою до Івана. З'ясовується, що чарівну сережку для московського царя колись зробили козаки-характерники. Її володар буде непереможний у всіх боях. Івану, нарешті, вдається витягти її з вуха кошового, коли той спав, але Назар зловив злодія.

Серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Пресслужба ICTV

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": актори і команда

Головного героя Івана зіграв актор театру імені Лесі Українки Юрій Дяк. Образ хороброго козака Назара, кращого воїна на Січі, втілив Андрій Ісаєнко, відомий за роллю Серпня у "кіборг" і Петра у фільмі "Захар Беркут". У ролі кошового отамана глядачі побачать Остапа Ступку.

Виконавцем головної негативної ролі став Михайло Гаврилов, який зіграв поміщика Червінського в серіалі "Кріпосна". Головна жіноча роль дісталася українській актрисі Мілі Сивацькій. Також в серіалі знялися Георгій Делієв, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак, Євген Олійник, Дмитро Вівчарюк, Олег Волощенко, Ігор Портянко, Олександр Мельник, Тетяна Малкова та інші.

Над створенням картини 9 місяців працювала велика команда фахівців: оператор-постановник Сергій Ревуцький, продюсер Оксана Іванюк, художник-постановник Олександр Батенєв, художник по костюмах Антоніна Белінська, художник по гриму Ліліана Хома.

Цікаві факти про серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія":

Перша масштабна патріотична екшн-комедія на українському телебаченні. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" – комедійний екшн-серіал про епоху Козацтва та пригоди простого хлопця Івана на Запорізькій Січі. Патріотичну стрічку знімає IQ Production за підтримки Мінкульту України. Як стверджують творці, це буде наймасштабніший комедійний серіал про нашу історію на українському телебаченні.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": де дивитися всі серії. Погляд

"У пісні співають: "Козацькому роду нема переводу" – це наша національна ідея, тому, кому, як не нам, знімати фільм про козацтво. Робота над картиною дуже складна і копітка. Тут, насправді, шість повнометражних фільмів з точки зору наповнення та пластики. У серіалі досить багато дійових осіб, в кадрі постійно з'являються екшн-сцени. До того ж, ми дуже багато уваги приділяємо гумору", – поділився режисер-постановник Олександр Березань.

Зйомки 12 серій тривали майже півроку: серіал почали знімати в липні 2019 року і майже без перерв працювали аж до листопада. Іноді доводилося знімати вночі. За весь час знімальна команда 10 разів виїжджала на натурні зйомки вночі, щоб створити атмосферні кадри.

"Знімати в таких умовах дуже складно, особливо коли це історична стрічка. У нас не сучасна історія, тому ніяких джерел світла крім вогню, свічок і смолоскипів не може бути. При такому освітленні іноді потрібно додаткових п'ять хвилин, щоб просто знайти людину на майданчику. Доводилося зі спалахом на телефоні ходити за кадром", – розповів креативний продюсер Олег Зборовський.

Остап Ступка в серіалі "Козаки". Пресслужба ICTV

Натурою для зйомок послужили живописні та історичні місця України. Більшу частину серій зняли в Національному музеї побуту в Пирогово. Музей під відкритим небом став селом Краснопілля, в якому відбуваються 30% подій серіалу. Цілий місяць знімали на Хортиці в Запоріжжі сцени на Січі. Також зйомки тривали в Хотинській фортеці, в Буцькому і Коростишівському кар'єрах, Києво-Печерській лаврі, Київському морі і околицях Києва.

Реалістична картинка, яка дозволить зануритися в події 16 століття: в картині використовувалися багато розкішних українських костюмів, автентичних інтер'єрів і значних декорацій. Глядачі дізнаються про справжній побут українців кінця 16 століття і дивовижні козацькі традиції. Детально показані народні наряди – святкові і щоденні, а також козацькі обладунки та атрибути. Але, як стверджують творці, так як це псевдоісторична стрічка, вони додали в "картинку" трохи фантазії і осучаснили стрічку, щоб уникнути "шароварщини".

Однією з особливостей серіалу є незвичайна зйомка: телесеріал обіцяє вразити не тільки незвичайним сюжетом, грою акторів, а й якісним зображенням – знімають картину за допомогою техніки з анаморфотною оптикою, яка зазвичай використовується для повнометражних фільмів.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": де дивитися всі серії онлайн

Окрім телевізійного показу, серіал можна подивитися і на офіційному сайті ICTV. Щоб подивитися всі серії онлайн – перейдіть за посиланням.

Пізніше серії публікуються також на відеохостингу YouTube.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія" 1 серія: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, на телеканалі СТБ відбулась прем'єра 4-серійної мелодрами "Продається будинок з собакою". Де дивитися всі серії – читайте в матеріалі.