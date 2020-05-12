"Папаньки 2": що відомо про серіал "Дизель Студіо" і де дивитися онлайн всі серії

В Україні стартував показ другого сезону розважального серіалу "Папаньки", створеного "Дизель Студіо".

Прем'єра відбулася в понеділок, 11 травня. Серії виходять на СТБ по будням о 20:15. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (дивіться вигляді про кінець новини).

Сюжет серіалу розповідає про життя чотирьох українських сімей, які часто потрапляють в курйозні, а іноді навіть безглузді ситуації.

Головні герої серіалу живуть в одному будинку. У центрі серіалу "Папаньки" – молоді батьки, які стикаються з проблемами виховання дітей і подружніх стосунків. У кожній серії чоловіки діляться один з одним своїми труднощами.

Головні актори і ролі:

Єгор Крутоголов – Єгор

Євген Гашенко – Микита

Євген Сморигін – Женя

Андрій Федінчік – Саша

Лілія Ребрик – Світу, дружина Єгора

Ольга Арутюнян – Ірина, дружина Микити

Ольга Атанасова – дружина Жени Малишева

Вікторія Булітко – колега Микити з банку

Надія Кондратовська – мама Жені Тамара Броніславівна

Дем'ян Шиян – Ігор

Кіра Подільська – Яна

Олексій Сморигін – Макс

Вероніка Лук'яненко – Вікторія

Анжеліка Ешбаева – дочка Микити

Графік виходу серій 2 сезону "Папаньки"

Прем'єра серіалу "Папаньки 2" відбулася на телеканалі СТБ 11 травня. Відомо, що 2 сезон буде складатися з 16 епізодів, які будуть транслюватися з понеділка до п'ятниці.

1-4 серії – 11 травня 2020

5 і 6 серії – 12 травня 2020

7 і 8 серії – 13 травня 2020

9 і 10 серії – 14 травня 2020

11 і 12 серії – 19 травня 2020

13 і 14 серії – 20 травня 2020

15 і 16 серії – 21 травня 2020

Де дивитися всі серії онлайн:

Крім телевізійного показу, серії також публікуються на офіційному сайті СТБ і на сервісі "Телепортал".

Також всі серії можна дивитися на відеохостингу YouTube.

"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 1 серія

"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 2 серія

"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 3 серія

"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 4 серія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".