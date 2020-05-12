"Папаньки 2": що відомо про серіал "Дизель Студіо" і де дивитися онлайн всі серії
В Україні стартував показ другого сезону розважального серіалу "Папаньки", створеного "Дизель Студіо".
Прем'єра відбулася в понеділок, 11 травня. Серії виходять на СТБ по будням о 20:15. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (дивіться вигляді про кінець новини).
Сюжет серіалу розповідає про життя чотирьох українських сімей, які часто потрапляють в курйозні, а іноді навіть безглузді ситуації.
Головні герої серіалу живуть в одному будинку. У центрі серіалу "Папаньки" – молоді батьки, які стикаються з проблемами виховання дітей і подружніх стосунків. У кожній серії чоловіки діляться один з одним своїми труднощами.
Головні актори і ролі:
Єгор Крутоголов – Єгор
Євген Гашенко – Микита
Євген Сморигін – Женя
Андрій Федінчік – Саша
Лілія Ребрик – Світу, дружина Єгора
Ольга Арутюнян – Ірина, дружина Микити
Ольга Атанасова – дружина Жени Малишева
Вікторія Булітко – колега Микити з банку
Надія Кондратовська – мама Жені Тамара Броніславівна
Дем'ян Шиян – Ігор
Кіра Подільська – Яна
Олексій Сморигін – Макс
Вероніка Лук'яненко – Вікторія
Анжеліка Ешбаева – дочка Микити
Графік виходу серій 2 сезону "Папаньки"
Прем'єра серіалу "Папаньки 2" відбулася на телеканалі СТБ 11 травня. Відомо, що 2 сезон буде складатися з 16 епізодів, які будуть транслюватися з понеділка до п'ятниці.
1-4 серії – 11 травня 2020
5 і 6 серії – 12 травня 2020
7 і 8 серії – 13 травня 2020
9 і 10 серії – 14 травня 2020
11 і 12 серії – 19 травня 2020
13 і 14 серії – 20 травня 2020
15 і 16 серії – 21 травня 2020
Де дивитися всі серії онлайн:
Крім телевізійного показу, серії також публікуються на офіційному сайті СТБ і на сервісі "Телепортал".
Також всі серії можна дивитися на відеохостингу YouTube.
"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 1 серія
"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 2 серія
"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 3 серія
"Папаньки" 2 сезон: дивитися онлайн 4 серія
Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".