Папа Римський зніметься в документальному фільмі від Netflix: про що кінострічка

Компанія Netflix зніме документальний фільм за книгою під назвою "Ділячись мудрістю років" (Sharing the Wisdom of Time). У кінострічці візьме участь сам Папа Римський Франциск.

Так, він дасть інтерв'ю режисерам картини. У фільмі порушать багато важливих тем. Про це повідомляє видання Variety.

У сюжеті розкажуть історії літніх людей, які прожили багато у своєму житті, очима молодого покоління. Жінки та чоловіки старші за 70 років ділитимуться своїм досвідом. Автором проєкту є телепродюсерка Симона Ерколані.

У кінострічці візьме участь Папа Римський Франциск Variety

Варто зазначити, що в стрічці буде чотири серії і прем'єра відбудеться на платформі Netflix 2021 року.

Нагадаємо, Франциск – 266-й Папа Римський. Його обрано 13 березня 2013 року. Перший в історії папа з Нового Світу і перший за більш ніж 1200 років папа не з Європи. Також він перший папа-єзуїт. Раніше чоловік був відомий особистою скромністю, доктринальним консерватизмом і відданістю справі соціальної справедливості. Вів простий спосіб життя, що вносило певний внесок у його репутацію. Жив у маленькій квартирі, відмовився від персонального лімузина із шофером на користь громадського транспорту.

Він був членом Конгрегації в справах духовенства, Конгрегації богослужіння і дисципліни таїнств, Конгрегації інститутів посвяченого життя і товариств апостольського життя. Також був членом Комісії щодо Латинської Америки й Папської Ради у справах сім'ї.

Папа Римський Франциск уперше в історії призначив кардиналом священника афроамериканського походження.

Також Папа Римський назвав секс і хорошу їжу "божественним задоволенням".

Під час зустрічі з вірянами у Ватикані Франциск публічно зняв маску і заявив, що коронавірус "буде переможений божою любов'ю".

84-річний Папа Римський Франциск РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Римський Франциск уперше підтримав одностатеві цивільні союзи як альтернативу одностатевим шлюбам.