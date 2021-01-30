Претендентами на "Оскар" стали відразу два українські фільми

У довгий список претендентів на "Оскар" потрапили два українські фільми про події на Донбасі – "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин".

Лонг-лист оголосила Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Новиною поділилася пресслужба Держкіно на своїй сторінці в Facebook. Відомо, що зазначені кінокартини створені за підтримки відомства.

В обох номінаціях короткі списки з 15 претендентів будуть оголошені 9 лютого.

"Атлантида" режисера Валентина Васяновича виставлена в номінації "Кращий міжнародний художній фільм". У вересні-2020 вона була обрана Українським Оскарівський комітетом як національний претендент на цю премію.

Фільм "Атлантида" показує 2025 рік, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. Головний персонаж страждає посттравматичним стресовим розладом і не може покинути отруєну війною територію.

Прикметно, що в цій стрічці знімалися непрофесійні актори. Вона була зняла в Маріуполі та Києві.

Більш детально про "Атлантиду" можна почитати в нашому матеріалі.

"Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик буде боротися за номінацію "Кращий документальний повнометражний фільм".

Це кіно розповідає про багатодітну сім'ю з "червоної зони" Донбасу, де бойові дії тривають уже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, Анна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в досить сюрреалістичних обставинах.

Більш детально про "Землю блакитну, ніби апельсин" можна почитати в нашому матеріалі.

Нагадаємо, за цю стрічку Цілик отримала приз відомого американського фестивалю незалежного кіно "Санденс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, церемонію вручення "Оскара", яка традиційно проходить у лютому, в 2021-му перенесли на 25 квітня через пандемію. Однак, представник Американської телеакадемії розповів, що цього року захід відбудеться у звичайній очній формі.