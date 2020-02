"Оскар-2020": названий кращий режисер року

У Лос-Анджелесі вручили премію "Оскар" в категорії кращий режисер року. Ним став Пон Джун Хо, який зняв фільм "Паразити".

Про це стало відомо з трансляції телеканалу ABC в ніч з 9 на 10 лютого.

"Я ніколи не міг подумати, що потраплю навіть в номінації. Хочу висловити величезну повагу Мартіну Скорсезе, який сидить тут. Я вчився на його фільмах", - сказав режисер.

Пон Джун Хо — з Південної Кореї. Він зняв свій перший фільм ще в 2000 році. Слава прийшла до Пон Джун Хо вісім років по тому, коли він випустив фільм "Токіо".

Фільм же "Паразити" став абсолютним тріумфатором крім премій "Золотий Глобус" і BAFTA, він взяв ще й чотири "Оскара".

Також за нагороду боролися такі режисери:

Мартін Скорсезе, Ірландець / The Irishman

Тодд Філліпс, Джокер / Joker

Сем Мендес, 1917/1917

Квентін Тарантіно, Одного разу ... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

