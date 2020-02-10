"Оскар-2020": названий кращий режисер року

У Лос-Анджелесі вручили премію "Оскар" в категорії кращий режисер року. Ним став Пон Джун Хо, який зняв фільм "Паразити".
Про це стало відомо з трансляції телеканалу ABC в ніч з 9 на 10 лютого.
"Я ніколи не міг подумати, що потраплю навіть в номінації. Хочу висловити величезну повагу Мартіну Скорсезе, який сидить тут. Я вчився на його фільмах", - сказав режисер.
Пон Джун Хо — з Південної Кореї. Він зняв свій перший фільм ще в 2000 році. Слава прийшла до Пон Джун Хо вісім років по тому, коли він випустив фільм "Токіо".
Фільм же "Паразити" став абсолютним тріумфатором крім премій "Золотий Глобус" і BAFTA, він взяв ще й чотири "Оскара".
Також за нагороду боролися такі режисери:
Мартін Скорсезе, Ірландець / The Irishman
Тодд Філліпс, Джокер / Joker
Сем Мендес, 1917/1917
Квентін Тарантіно, Одного разу ... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.
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