"Оскар-2020": названий кращий актор року

У Лос-Анджелесі вручили премію "Оскар" в категорії кращий актор року. Ним став Хоакін Фенікс ( "Джокер").

Про це стало відомо з трансляції телеканалу ABC в ніч з 9 на 10 лютого. Крім Фенікса на нагороду "Оскар" претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Папи), Леонардо Ді Капріо (Одного разу ... в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).

Для Фенікса це перша статуетка від Американської кіноакадемії. Раніше актор тричі номінувався за ролі другого плану у фільмах Гладіатор і Переступити межу, а також за головну роль в картині Майстер.

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

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