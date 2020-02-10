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10 лютого • оновлено в 08:00
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"Оскар-2020": названий кращий актор року

2.9т
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У Лос-Анджелесі вручили премію "Оскар" в категорії кращий актор року. Ним став Хоакін Фенікс ( "Джокер").

Про це стало відомо з трансляції телеканалу ABC в ніч з 9 на 10 лютого. Крім Фенікса на нагороду "Оскар" претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Папи), Леонардо Ді Капріо (Одного разу ... в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).

"Оскар-2020": названий кращий актор року
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Для Фенікса це перша статуетка від Американської кіноакадемії. Раніше актор тричі номінувався за ролі другого плану у фільмах Гладіатор і Переступити межу, а також за головну роль в картині Майстер.

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Оскар 2020
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