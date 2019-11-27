"Оскар-2020": названий головний фільм-претендент на перемогу

Аналітики назвали головних претендентів на перемогу премії "Оскар-2020", церемонія нагородження якої відбудеться 9 лютого.

Список з фаворитами з'явився на сайті Gold Derby, який публікує прогнози від експертів популярних розважальних видань.

Gold Derby

Так, головним претендентом на перемогу в номінації "Найкращий фільм" називають картину Мартіна Скорсезе "Ірландець". На другому місці опинилася стрічка Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому – "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха.

Кадр з фільму "Ірландець" ВВС

Серед режисерів перемогу також прогнозують Скорсезе, за ним – Тарантіно, а на третьому місці опинився Пон Джун-Хо зі стрічкою "Паразити".

Квентін Тарантіно РІА Новини

Найкращою акторкою, на думку аналітиків, може стати Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоганссон або Шарліз Терон.

Рене Зеллвегер пліткар

А ось серед акторів перемогу прогнозують трьом зіркам – Хоакіну Феніксу, Адаму Драйверу та Роберту Де Ніро.

Кадр з фільму "Джокер" PopCornNews

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики назвали найкращі фільми, зняті за минулі десять років. Рейтинг картин опублікувало авторитетне видання World of Reel шляхом опитування 250 критиків і представників кіноіндустрії.

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