"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Названі номінанти на найпрестижнішу кінонагороду планети "Оскар" в 2020 році.

Відеотрансляція оголошення номінантів йшла на YouTube 13 січня.

Ведучі, які оголошували номінантів Скрін з відео

Згідно з прогнозами аналітиків, головним претендентом на перемогу в номінації "Кращий фільм" вважається картина Мартіна Скорсезе "Ірландець". На другому місці опинилася стрічка Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому - "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха.

Фаворитом в номінації "Краща жіноча роль" - Рене Зелвегер, "Кращий адаптований сценарій" - "Ірландець", "Краща чоловіча роль" - Хоакін Фенікс, за роль Джокера у однойменному фільмі. Кращим іноземним фільмом, швидше за все, назвуть стрічку "Паразити". А одним з головних сюрпризів може стати картина "1917" Сема Мендес, яка отримала "Золотий глобус" в номінації "Кращий фільм".

Головне:

Лідер за кількістю номінацій - "Джокер" (10 категорій);

Володар "Золотого глобуса" "1917" став номінантом на перемогу на "Оскарі";

Одна з головних сенсацій 2019 року, фільм "Паразити", боротиметься за нагороду в 5 категоріях.

Номінації:

Кращий актор другого плану

Кращий анімаційний короткометражний фільм

Краща музика

Кращий звуковий монтаж

Кращий звук

Кращий дизайн костюмів

Кращий оригінальний сценарій

Кращий адаптований сценарій

Кращий грим

Краща операторська робота

Кращий монтаж

Краща робота художника-постановника

Кращий документальний короткометражний фільм

Кращий документальний повнометражний фільм

Кращий актор

Краща акторка

Кращий режисер

Кращий фільм

Також читайте на OBOZREVATEL, які фільми і актори отримали "Золотий глобус" в 2020 році. Традиційно, переможці цієї кінонагороди вважаються головними претендентами на отримання "Оскара", який вручатимуть 9 лютого.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики назвали кращі фільми, зняті за минулі десять років. Рейтинг картин опублікувало авторитетне видання World of Reel шляхом опитування 250 критиків і представників кіноіндустрії.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!