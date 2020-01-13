Головна Новини
13 січня • оновлено в 16:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

1.9т
Читати матеріал російською

Названі номінанти на найпрестижнішу кінонагороду планети "Оскар" в 2020 році.

Відеотрансляція оголошення номінантів йшла на YouTube 13 січня.

Ведучі, які оголошували номінантів

Ведучі, які оголошували номінантів

Скрін з відео

Згідно з прогнозами аналітиків, головним претендентом на перемогу в номінації "Кращий фільм" вважається картина Мартіна Скорсезе "Ірландець". На другому місці опинилася стрічка Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому - "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха.

Фаворитом в номінації "Краща жіноча роль" - Рене Зелвегер, "Кращий адаптований сценарій" - "Ірландець", "Краща чоловіча роль" - Хоакін Фенікс, за роль Джокера у однойменному фільмі. Кращим іноземним фільмом, швидше за все, назвуть стрічку "Паразити". А одним з головних сюрпризів може стати картина "1917" Сема Мендес, яка отримала "Золотий глобус" в номінації "Кращий фільм".

Головне:

  • Лідер за кількістю номінацій - "Джокер" (10 категорій);

  • Володар "Золотого глобуса" "1917" став номінантом на перемогу на "Оскарі";

  • Одна з головних сенсацій 2019 року, фільм "Паразити", боротиметься за нагороду в 5 категоріях.

Номінації:

Кращий актор другого плану

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий анімаційний короткометражний фільм

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Краща музика

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий звуковий монтаж

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий звук

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий дизайн костюмів

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий оригінальний сценарій

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий адаптований сценарій

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий грим

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Краща операторська робота

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий монтаж

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Краща робота художника-постановника

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий документальний короткометражний фільм

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий документальний повнометражний фільм

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий актор

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Краща акторка

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий режисер

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Кращий фільм

"Оскар-2020": названі всі номінанти на головну кінонагороду світу

Також читайте на OBOZREVATEL, які фільми і актори отримали "Золотий глобус" в 2020 році. Традиційно, переможці цієї кінонагороди вважаються головними претендентами на отримання "Оскара", який вручатимуть 9 лютого.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики назвали кращі фільми, зняті за минулі десять років. Рейтинг картин опублікувало авторитетне видання World of Reel шляхом опитування 250 критиків і представників кіноіндустрії.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Місце
США
Тег
Оскар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги