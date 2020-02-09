"Оскар-2020": де дивитися онлайн, хто й коли отримає головну кінопремію світу

В ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі вручать головну кінопремію планети — "Оскар".
Транслювати церемонію буде телеканал ABC. В Україні трансляцію вестиме телеканал "Україна". Початок церемонії заплановано на 1:30 за київським часом. OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію події.
Також пропонуємо почитати окремий матеріал про те, як знімався один з фаворитів премії, лауреат "Золотого глобуса", фільм "1917" режисера Сема Мендеса.
Де дивитися "Оскар-2020"
У мережі поки немає доступних трансляцій "Оскара". Однак подивитися церемонію можна буде на сайті телеканалу ABC або ж на телеканалі "Україна".
Хто фаворит "Оскара-2020"
Лідером за кількістю номінацій стала драма Тодда Філліпса "Джокер" — вона претендує на 11 "Оскарів". У комедійної драми "Одного разу... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно й військової драми "1917" Сема Мендеса по 10 номінацій.
Також в число картин, які напевно отримають "Оскар", входить фільм "Паразити". На початку лютого в мережу випадково злили результати кінопремії. Детальніше читайте тут.
Також пропонуємо подивитися, як виглядає місце проведення церемонії за кілька годин до події. Організатори закінчують останні приготування.
Хто номінований на "Оскар-2020"
Найкращий фільм
Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari
Ірландець / The Irishman
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
Джокер / Joker
Маленькі жінки / Little Women
Шлюбна історія / Marriage Story
1917 / 1917
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Паразити / Parasite
Найкращий режисер
Мартін Скорсезе, Ірландець / The Irishman
Тодд Філліпс, Джокер / Joker
Сем Мендес, 1917 / 1917
Квентін Тарантіно, Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Пон Джун Хо, Паразити / Parasite
Найкраща чоловіча роль
Антоніо Бандерас, Біль і слава / Pain and Glory
Леонардо Ді Капріо, Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Адам Драйвер, Шлюбна історія / Marriage Story
Хоакін Фенікс, Джокер / Joker
Джонатан Прайс, Два Папи / The Two Popes
Найкраща чоловіча роль другого плану
Том Генкс, Прекрасний день по сусідству / A Beautiful Day in the Neighborhood
Ентоні Гоппкінс, Два Папи / The Two Popes
Аль Пачіно, Ірландець / The Irishman
Джо Пеші, Ірландець / The Irishman
Бред Пітт, Одного разу в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Найкраща жіноча роль
Синтія Еріво, Гаррієт / Harriet
Скарлет Йоганссон, Шлюбна історія / Marriage Story
Сірша Ронан, Маленькі Жінки / Little Women
Шарліз Террон, Скандал / Bombshell
Рене Зеллвегер, Джуді / Judy
Найкраща жіноча роль другого плану
Кеті Бейтс, Справа Річарда Джуелла / Richard Jewell
Лора Дерн, Шлюбна історія / Marriage Story
Скарлетт Йоганссон, Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
Флоренс П'ю, Маленькі жінки / Little Women
Марго Роббі, Скандал / Bombshell
Найкращий оригінальний сценарій
Ножі наголо / Knives out, Райан Джонсон
Шлюбна історія / Marriage Story, Ноа Баумбах
1917/1917, Сем Мендес і Крісті Вільсон-Кайрнс
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood, Квентін Тарантіно
Паразити / Parasite, Понг Джун Хо
Найкращий адаптований сценарій
Ірландець / The Irishman
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
Джокер / Joker
Маленькі жінки / Little Women
Два Папи / The Two Popes
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
Як приручити дракона 3: Прихований світ / How to Train Your Dragon: The Hidden World
Я втратила своє тіло / I Lost My Body
Історія іграшок 4 / Toy Story 4
Клаус / Klaus
Втрачена ланка / Missing Link
Найкраща музика до фільму
Джокер / Joker, Гільдур Ґуднадоттір
Маленькі жінки / Little Women, Олександр Деспла
Шлюбна історія / Marriage story, Ренді Ньюман
1917/1917, Томас Ньюман
Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker, Джон Вільямс
Найкращий саундтрек
I can not let you throw yourself away, музика і слова Ренді Ньюмана, Історія іграшок 4 / Toy Story 4
(I'm gonna) Love Me Again, музика Елтона Джона, слова Берні Топіна, Рокетмен / Rocketman
I'm standing with you, музика і слова Діани Воррен, Прор ив / Breakthrough
In to the unknown, музика і слова Крістен Андерсон-Лопес і Роберта Лопеса, Холодне серце 2 / Frozen II
Stand Up, музика і слова Джошуа Браяна Кемпбелла і Синтії єрів, Гаррієт / Harriet
Найкращий монтаж
Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari
Ірландець / The Irishman
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
Джокер / Joker
Паразити / Parasite
Найкращий дизайн костюмів
Ірландець / The Irishman
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
Джокер / Joker
Маленькі жінки / Little Women
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Найкращий фільм іноземною мовою
Тіло Христа / Corpus Christi, Польща
Країна меду / Honeyland, Північна Македонія
Знедолені / Les Miserables, Франція
Біль і слава / Pain and Glory, Іспанія
Паразити / Parasite, Південна Корея
Найкращі візуальні ефекти
Месники: Фінал / Avengers: Endgame
Ірландець / The Irishman
Король Лев / The Lion King
1917 / 1917
Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker
Найкраща операторська робота
Ірландець / The Irishman
Джокер / Joker
Маяк / The Lighthouse
1917/1917
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Найкраща робота художника-постановника
Ірландець / The Irishman
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
1917 / 1917
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Паразити / Parasite
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
Дочка / Daughter
Любов до волосся / Hair Love
Кітбулл / Kitbull
Пам'ятний / Memorable
Сестра / Sister
Найкращий короткометражний ігровий фільм
Братство / Brotherhood
Футбольний клуб NEFTA / Nefta Football Club
Сусідське вікно / The Neighbors 'Window
Сарія / Saria
Сестра / Sister
Найкращий документальний фільм
Американська фабрика / American Factory
Печера / The Cave
Грань демократії / The Edge of Democracy
Для Сами / For Sama
Країна меду / Honeyland
Найкращий документальний короткометражний фільм
За відсутності / In the Absence
Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина) / Learning a skateboard in the Warzone
Життя мене обганяє / Life overtakes me
Супермен із Сент-Луїса / St. Louis Superman
Прогулянка в стилі Ча-Ча / Walk Run Cha-Cha
Найкращий грим і зачіски
Скандал / Bombshell
Джокер / Joker
Джуді / Judy
Чаклунка: Повелителька темряви / Maleficent: Mistress of Evil
1917 / 1917
Найкращий монтаж звуку
Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari
Джокер / Joker
1917/1917
Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker
Найкраще зведення звуку
До зірок / Ad Astra
Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari
Джокер / Joker
1917 / 1917
Одного разу ... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood
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