"Оскар-2020": де дивитися онлайн, хто й коли отримає головну кінопремію світу

В ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі вручать головну кінопремію планети — "Оскар".

Транслювати церемонію буде телеканал ABC. В Україні трансляцію вестиме телеканал "Україна". Початок церемонії заплановано на 1:30 за київським часом. OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію події.

Також пропонуємо почитати окремий матеріал про те, як знімався один з фаворитів премії, лауреат "Золотого глобуса", фільм "1917" режисера Сема Мендеса.

Де дивитися "Оскар-2020"

У мережі поки немає доступних трансляцій "Оскара". Однак подивитися церемонію можна буде на сайті телеканалу ABC або ж на телеканалі "Україна".

Хто фаворит "Оскара-2020"

Лідером за кількістю номінацій стала драма Тодда Філліпса "Джокер" — вона претендує на 11 "Оскарів". У комедійної драми "Одного разу... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно й військової драми "1917" Сема Мендеса по 10 номінацій.

Також в число картин, які напевно отримають "Оскар", входить фільм "Паразити". На початку лютого в мережу випадково злили результати кінопремії. Детальніше читайте тут.

Також пропонуємо подивитися, як виглядає місце проведення церемонії за кілька годин до події. Організатори закінчують останні приготування.

Хто номінований на "Оскар-2020"

Найкращий фільм

Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari

Ірландець / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькі жінки / Little Women

Шлюбна історія / Marriage Story

1917 / 1917

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Паразити / Parasite

Найкращий режисер

Мартін Скорсезе, Ірландець / The Irishman

Тодд Філліпс, Джокер / Joker

Сем Мендес, 1917 / 1917

Квентін Тарантіно, Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Пон Джун Хо, Паразити / Parasite

Найкраща чоловіча роль

Антоніо Бандерас, Біль і слава / Pain and Glory

Леонардо Ді Капріо, Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Адам Драйвер, Шлюбна історія / Marriage Story

Хоакін Фенікс, Джокер / Joker

Джонатан Прайс, Два Папи / The Two Popes

Найкраща чоловіча роль другого плану

Том Генкс, Прекрасний день по сусідству / A Beautiful Day in the Neighborhood

Ентоні Гоппкінс, Два Папи / The Two Popes

Аль Пачіно, Ірландець / The Irishman

Джо Пеші, Ірландець / The Irishman

Бред Пітт, Одного разу в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво, Гаррієт / Harriet

Скарлет Йоганссон, Шлюбна історія / Marriage Story

Сірша Ронан, Маленькі Жінки / Little Women

Шарліз Террон, Скандал / Bombshell

Рене Зеллвегер, Джуді / Judy

Найкраща жіноча роль другого плану

Кеті Бейтс, Справа Річарда Джуелла / Richard Jewell

Лора Дерн, Шлюбна історія / Marriage Story

Скарлетт Йоганссон, Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Флоренс П'ю, Маленькі жінки / Little Women

Марго Роббі, Скандал / Bombshell

Найкращий оригінальний сценарій

Ножі наголо / Knives out, Райан Джонсон

Шлюбна історія / Marriage Story, Ноа Баумбах

1917/1917, Сем Мендес і Крісті Вільсон-Кайрнс

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood, Квентін Тарантіно

Паразити / Parasite, Понг Джун Хо

Найкращий адаптований сценарій

Ірландець / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькі жінки / Little Women

Два Папи / The Two Popes

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

Як приручити дракона 3: Прихований світ / How to Train Your Dragon: The Hidden World

Я втратила своє тіло / I Lost My Body

Історія іграшок 4 / Toy Story 4

Клаус / Klaus

Втрачена ланка / Missing Link

Найкраща музика до фільму

Джокер / Joker, Гільдур Ґуднадоттір

Маленькі жінки / Little Women, Олександр Деспла

Шлюбна історія / Marriage story, Ренді Ньюман

1917/1917, Томас Ньюман

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker, Джон Вільямс

Найкращий саундтрек

I can not let you throw yourself away, музика і слова Ренді Ньюмана, Історія іграшок 4 / Toy Story 4

(I'm gonna) Love Me Again, музика Елтона Джона, слова Берні Топіна, Рокетмен / Rocketman

I'm standing with you, музика і слова Діани Воррен, Прор ив / Breakthrough

In to the unknown, музика і слова Крістен Андерсон-Лопес і Роберта Лопеса, Холодне серце 2 / Frozen II

Stand Up, музика і слова Джошуа Браяна Кемпбелла і Синтії єрів, Гаррієт / Harriet

Найкращий монтаж

Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari

Ірландець / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Паразити / Parasite

Найкращий дизайн костюмів

Ірландець / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькі жінки / Little Women

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Найкращий фільм іноземною мовою

Тіло Христа / Corpus Christi, Польща

Країна меду / Honeyland, Північна Македонія

Знедолені / Les Miserables, Франція

Біль і слава / Pain and Glory, Іспанія

Паразити / Parasite, Південна Корея

Найкращі візуальні ефекти

Месники: Фінал / Avengers: Endgame

Ірландець / The Irishman

Король Лев / The Lion King

1917 / 1917

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker

Найкраща операторська робота

Ірландець / The Irishman

Джокер / Joker

Маяк / The Lighthouse

1917/1917

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Найкраща робота художника-постановника

Ірландець / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

1917 / 1917

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Паразити / Parasite

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Дочка / Daughter

Любов до волосся / Hair Love

Кітбулл / Kitbull

Пам'ятний / Memorable

Сестра / Sister

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Братство / Brotherhood

Футбольний клуб NEFTA / Nefta Football Club

Сусідське вікно / The Neighbors 'Window

Сарія / Saria

Сестра / Sister

Найкращий документальний фільм

Американська фабрика / American Factory

Печера / The Cave

Грань демократії / The Edge of Democracy

Для Сами / For Sama

Країна меду / Honeyland

Найкращий документальний короткометражний фільм

За відсутності / In the Absence

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина) / Learning a skateboard in the Warzone

Життя мене обганяє / Life overtakes me

Супермен із Сент-Луїса / St. Louis Superman

Прогулянка в стилі Ча-Ча / Walk Run Cha-Cha

Найкращий грим і зачіски

Скандал / Bombshell

Джокер / Joker

Джуді / Judy

Чаклунка: Повелителька темряви / Maleficent: Mistress of Evil

1917 / 1917

Найкращий монтаж звуку

Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari

Джокер / Joker

1917/1917

Одного разу... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / Star Wars: The Rise of Skywalker

Найкраще зведення звуку

До зірок / Ad Astra

Ford проти Ferrari / Ford vs Ferrari

Джокер / Joker

1917 / 1917

Одного разу ... в Голлівуді / Once Upon A Time in Hollywood

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!