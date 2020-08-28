Британский актер Орландо Блум и его жена Кэти Перри недавно стали родителями. У них родилась дочь — Дэйзи Дав Блум. Об этом звезды заявили на официальной странице UNICEF в Instagram.

Кстати, британец в своем заявлении решил своеобразно пожалеть беременных женщин. Орландо Блум привлек внимание общественности к вопросу безопасного рождения детей. По его словам, из-за пандемии в больницах не хватает свободных рук, из-за чего каждые 11 секунд в мире умирает либо беременная, либо новорожденный. Поэтому крайне важно обеспечить доступ к чистой воде, мылу и лекарствам, которые избавляют от болезней.

Надеемся, что актер так же сильно заботится о своей супруге. Ведь так приятно смотреть на все эти мимимишности, когда Орландо и Кэти появляются на публике.

А пока пара радуется рождению дочери, предлагаем посмотреть фильм Питера Джексона "Хоббит: Пустошь Смауга". Здесь Блум играет роль отважного эльфийского воина Леголаса. Настолько отважного, что способен убить трех врагов за секунду!

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