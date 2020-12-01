Оприлюднено список серіалів, які вийдуть взимку 2021-го

Цієї зими на глядачів чекає безліч новинок у світі серіалів, які варто подивитися кожному.

Серед них є і комедії, і навіть історичні костюмовані драми. Детальніше про довгоочікувані кінострічки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Земля вночі у кольорі

Цей документальний серіал, знятий на шести континентах, завдяки передовим технологіям дає змогу поспостерігати за нічним способом життя тварин у кольоровому зображенні. Дата виходу – 4 грудня.

Земля вночі в кольорі Apple Pro News

Ваша честь

Син дуже впливового судді на смерть збиває юнака й зникає з місця аварії. Батько, щоб захистити свою кар'єру і врятувати сина від в'язниці, вплутується в дуже небезпечну гру, що складається з брехні й обману. Дата виходу – 6 грудня.

Дикі

На острові після аварії літака опиняється компанія з юних дівчат. Вони не знайомі, усі походять із різних верств суспільства і у всіх є якісь таємниці. Дівчата змушені боротися за виживання на безлюдному острові. Дата виходу – 12 грудня.

Протистояння

На секретній базі відбувається витік смертельного вірусу. Увесь штат лабораторії гине на робочих місцях. Дивом виживає один із охоронців разом із дружиною й дитиною. Однак його звільнення з бази коштує життя тисячам людей – вірус спричиняє страшну епідемію. Дата виходу – 17 грудня.

Бріджертони

Костюмована драма, натхненна однойменною серією романів Джулії Квінн, розповідає про впливове англійське сімейство Бріджертон, чиї нащадки прагнуть знайти своє кохання. Дата виходу – 25 грудня.

Вулиця світлячків

Історія про двох нерозлучних подруг, Таллі і Кейт, які зустрічаються на вулиці Світлячків і залишаються найкращими подругами протягом 30 років, разом переживаючи всі випробування. Дата виходу – 31 грудня.

Варта

Новий проєкт каналу BBC можна назвати вільним поглядом на літературний всесвіт "Плаского світу", який придумав письменник Террі Пратчетт. Він склав цикл книг у жанрі комедійного фентезі, але телевізійники створили справжній драматичний бойовик. Дата виходу – 3 січня.

Клич мене Кет

Мова в американській комедії піде про 39-річну жінку, яка щодня бореться із суспільством, щоб довести оточенню, перш за все своїй матері, що можна й отримати все, що хочеться, але водночас залишатися щасливою людиною. Дата виходу – 3 січня.

Клич мене Кет 112 канал

Койот

Бен Клемонс 32 роки пропрацював прикордонником між Мексикою та Америкою. Але він опиняється "перекинутим" по той бік стіни, ба більше, йому доводиться взаємодіяти з людьми, яких він усе життя намагався не підпускати до кордону... Дата виходу – 7 січня.

ВандаВіжен

Серіал розповідає історію романтичних стосунків між двома супергероями з команди Месників – Вандою та Віженом. Дата виходу – 15 січня.

Крутий Вокер

"Крутий Вокер" – американський телесеріал у жанрі бойовика, римейк серіалу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" про життя та роботу техаського рейнджера Корделла Вокера. Дата виходу – 21 січня.

Супермен і Лоїс

У новому супергеройському проєкті буде розказано про пригоди Супермена та його коханої. Це буде перша історія про зазначених персонажах із часів популярного проєкту "Таємниці Смоллвіля". Дата виходу – 23 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували трейлер до документального фільму "Audrey" про британську актрису та ікону стилю Одрі Гепберн.