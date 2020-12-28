Оприлюднено список найкращих серіалів 2020 року за версією BBC Culture

Юля Ухіна Кіно 20:59, 28.12.2020 Оновлено: 21:14, 28.12.2020

Кінокритики видання BBC Culture опублікували список найкращих серіалів за 2020 рік. Серед них є безліч комедій і документальних стрічок, які варто подивитися кожному.

У переліку редакції опинилися такі серіали, як "Місіс Америка", "Неортодоксальна", "Статеве виховання" та багато інших. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"Місіс Америка" (Mrs America)

  • Дія серіалу, заснованого на реальних подіях, розгортається в 70-ті роки. Сюжет присвячений протистоянню юристки Філліс Шлафлі, відомої своїми консервативними поглядами, і прихильниць поправки до конституції про рівноправність чоловіків і жінок. Головні ролі виконали Кейт Бланшетт і Елізабет Бенкс.

"Неортодоксальна" (Unorthodox)

  • Серіал знятий за однойменним автобіографічним романом Дебори Фельдман, що вийшов 2012 року й наробив чимало шуму. У ньому розповідається історія 19-річної єврейки, яка тікає від нещасного шлюбу, влаштованого ультраортодоксальною громадою Нью-Йорка. Дівчина переїжджає до Берліна, де вчиться жити світським життям.

"Статеве виховання" – 2 сезон (Sex Education)

Серіал, знятий британським сервісом Netflix, вдало поєднує жанр підліткової комедії з відвертим і зрілим дослідженням сексу. У ньому порушується багато важливих тем – від сексуальної ідентичності до підліткової вагітності.

  • У центрі сюжету сором'язливий хлопець Оттіс із маленького містечка Мурдейл, який відчайдушно мріє позбутися невинності, але поки йому це не вдається. Його мати, роль якої виконує акторка Джилліан Андерсон, – відома у місті сексологиня.

"Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

  • Події серіалу, який є адаптацією роману Метта Раффа 2016 року, розгортаються в США у 1950-х роках. За сюжетом, темношкірий хлопець Аттікус Блек повертається додому після служби в Кореї. Він поспішає побачити свого батька, проте не знаходить його в будинку. Усі наявні факти свідчать про те, що родич зник десь у Новій Англії. Тоді молодий чоловік у компанії подруги Летиції та дядька Джорджа вирушає на пошуки.

"Нормальні люди" (Normal People)

  • Екранізація однойменного бестселера ірландської письменниці Саллі Руні розповідає щемливу історію кохання Маріанни та Коннелла, яке проходить непросте випробування часом і дорослішанням.

До 25 найпопулярніших серіалів за версією BBC Culture також увійшли:

  • "Ми ті, хто ми є" (We Are Who We Are)

  • "Маленька сокира" (Small Axe)

  • "Індустрія" (Industry)

  • "Вбивства Вальгалли" (The Valhalla Murders)

  • "Шіттс Крик" (Schitt's Creek)

  • "Пен15" (Pen15)

  • "Я ненавиджу Сюзі" (I Hate Suzie)

  • "Темрява" (Dark)

  • "Розробники" (Devs)

  • "Я можу вас знищити" (I May Destroy You)

  • "Вікторина" (Quiz)

  • "Мисливці" (Hunters)

  • "По кайфу" (Feel Good)

  • "Ця країна" (This Country)

  • "Любов сліпа" (Love is Blind)

  • "Маленька Америка" (Little America)

  • "Змова проти Америки" (The Plot Against America)

  • "Чирлідери" (Cheer)

  • "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)

  • "Кінь БоДжек" (BoJack Horseman)

Кадр із серіалу "Шіттс Крик"
Netflix

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мультиплікаційний серіал для дошкільнят "CoComelon: Пісні для дітей" став найпопулярнішим проєктом Netflix у 2020 році.

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