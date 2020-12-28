Оприлюднено список найкращих серіалів 2020 року за версією BBC Culture

Кінокритики видання BBC Culture опублікували список найкращих серіалів за 2020 рік. Серед них є безліч комедій і документальних стрічок, які варто подивитися кожному.

У переліку редакції опинилися такі серіали, як "Місіс Америка", "Неортодоксальна", "Статеве виховання" та багато інших. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"Місіс Америка" (Mrs America)

Дія серіалу, заснованого на реальних подіях, розгортається в 70-ті роки. Сюжет присвячений протистоянню юристки Філліс Шлафлі, відомої своїми консервативними поглядами, і прихильниць поправки до конституції про рівноправність чоловіків і жінок. Головні ролі виконали Кейт Бланшетт і Елізабет Бенкс.

"Неортодоксальна" (Unorthodox)

Серіал знятий за однойменним автобіографічним романом Дебори Фельдман, що вийшов 2012 року й наробив чимало шуму. У ньому розповідається історія 19-річної єврейки, яка тікає від нещасного шлюбу, влаштованого ультраортодоксальною громадою Нью-Йорка. Дівчина переїжджає до Берліна, де вчиться жити світським життям.

"Статеве виховання" – 2 сезон (Sex Education)

Серіал, знятий британським сервісом Netflix, вдало поєднує жанр підліткової комедії з відвертим і зрілим дослідженням сексу. У ньому порушується багато важливих тем – від сексуальної ідентичності до підліткової вагітності.

У центрі сюжету сором'язливий хлопець Оттіс із маленького містечка Мурдейл, який відчайдушно мріє позбутися невинності, але поки йому це не вдається. Його мати, роль якої виконує акторка Джилліан Андерсон, – відома у місті сексологиня.

"Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

Події серіалу, який є адаптацією роману Метта Раффа 2016 року, розгортаються в США у 1950-х роках. За сюжетом, темношкірий хлопець Аттікус Блек повертається додому після служби в Кореї. Він поспішає побачити свого батька, проте не знаходить його в будинку. Усі наявні факти свідчать про те, що родич зник десь у Новій Англії. Тоді молодий чоловік у компанії подруги Летиції та дядька Джорджа вирушає на пошуки.

"Нормальні люди" (Normal People)

Екранізація однойменного бестселера ірландської письменниці Саллі Руні розповідає щемливу історію кохання Маріанни та Коннелла, яке проходить непросте випробування часом і дорослішанням.

До 25 найпопулярніших серіалів за версією BBC Culture також увійшли:

"Ми ті, хто ми є" (We Are Who We Are)

"Маленька сокира" (Small Axe)

"Індустрія" (Industry)

"Вбивства Вальгалли" (The Valhalla Murders)

"Шіттс Крик" (Schitt's Creek)

"Пен15" (Pen15)

"Я ненавиджу Сюзі" (I Hate Suzie)

"Темрява" (Dark)

"Розробники" (Devs)

"Я можу вас знищити" (I May Destroy You)

"Вікторина" (Quiz)

"Мисливці" (Hunters)

"По кайфу" (Feel Good)

"Ця країна" (This Country)

"Любов сліпа" (Love is Blind)

"Маленька Америка" (Little America)

"Змова проти Америки" (The Plot Against America)

"Чирлідери" (Cheer)

"Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)

"Кінь БоДжек" (BoJack Horseman)

Кадр із серіалу "Шіттс Крик" Netflix

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мультиплікаційний серіал для дошкільнят "CoComelon: Пісні для дітей" став найпопулярнішим проєктом Netflix у 2020 році.