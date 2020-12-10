Оприлюднено список найкращих фільмів 2020 року за версією The New York Times

Кінокритики видання The New York Times опублікували список найкращих фільмів за 2020 рік. Серед них є безліч документальних фільмів, які варто подивитися кожному.

У переліку редакції опинилися такі відомі стрічки, як "Американська утопія", "Борат-2", мультфільм "Душа" і багато інших. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Згідно з сюжетом, звичайний моряк зустрічає прекрасну Олену, дівчину з вищого світу. Щоб завоювати її, він вирішує зайнятися самоосвітою. На його шляху стоїть безліч перешкод, але цілеспрямований герой не відступає від своєї мрії.

Це американський документальний фільм режисера Фредеріка Вайзмана. Він досліджує уряд Бостона, Массачусетс.

Цей чорно-білий фільм про свиней, корів і курок. Без слів і музики. Режисер Віктор Косаківський пропонує подивитися не просто поетичний твір, а приголомшливий життєвий досвід.

Це документальний фільм-мюзикл про бродвейське шоу колишнього фронтмена Talking Heads Девіда Бірна.

Дії фільму відбуваються в невеликому містечку. Місцеві жителі чудово знають одне одного й дуже пишаються своєю довгожителькою, якій виповнилося 94 роки. Але в один із днів старенька вмирає, що стає для всіх сильним ударом...

Кухар на прізвисько Кукі й китаєць Лю вирішують стати партнерами: вони влаштуються в селі і почнуть смажити смачні пончики в окрузі. Для ласощів потрібно молоко, і вони почнуть таємно видоювати його з корови місцевого багатія...

Чи легко бути дівчиною в сучасному світі? Хто прийде на допомогу, якщо ти потрапиш у біду? Як зважитися на відчайдушний вчинок, який назавжди змінить твоє життя? Складні, часом небажані відповіді на ці та багато інших питань про дорослішання знайдуть сестри Отем і Скайлар на шляху з рідного містечка до Нью-Йорка.

27 осіб загинуло та майже дві сотні постраждало під час пожежі в бухарестському клубі "Colectiv" у 2015 році. Пізніше в лікарнях почали вмирати ті постраждалі, чиє життя не було під загрозою. Один із лікарів зв'язується з журналістами і просить провести репортерське розслідування. Ланцюжок неймовірних відкриттів допомагає виявити корупцію в сфері охорони здоров'я...

Напередодні 40-річчя драматургиня із Нью-Йорка Рада, яка переживає труднощі, вирішує переосмислити своє покликання і стати реперкою...

Історія двох молодих жінок-фронтовичок, які повертаються в післявоєнний Ленінград і намагаються знайти нове мирне життя, коли навколо руїни.

Це комедійний художній фільм режисера Саші Барона Коена, який вийшов на відеосервісі Amazon Prime Video 23 жовтня 2020 року.

9 листопада неподалік від Палм-Спрінґз йде підготовка до весілля. Найлз, хлопець однієї з подружок нареченої, не поспішає одягати смокінг – у шортах і гавайській сорочці він застрибує в басейн і цілий день випиває напої, а ввечері вимовляє зворушливу промову для молодят. Останнє особливо вражає старшу сестру нареченої Сару, і ось уже дівчина опиняється з Найлзом наодинці під зоряним небом...

Кінострічка присвячена смерті, точніше, її довгому очікуванню. Постановниця Керстен Джонсон прощається зі своїм батьком Діком, якого підкосила хвороба Альцгеймера. Але насправді той анітрохи не мертвий, а навпаки, живіший всіх живих...

Шкільний учитель музики Джо Ґарднер випадково потрапляє у світ, де зароджуються людські захоплення, мрії та інтереси, і там він знайомиться з молодою душею на ім'я 22.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google в Україні назвала список популярних запитів і визначила, які фільми та серіали українці найчастіше шукали в 2020 році.