"Операція "И" вийшла на екрани 55 років тому: невідомі факти про легендарну комедію

Одна з улюблених радянських комедій Леоніда Гайдая "Операція "И" та інші пригоди Шурика" 23 липня 2020 року відзначає ювілей – 55 років з моменту виходу на екрани.

Фільм став рекордсменом в кінопрокаті СРСР – тільки 1965 року його подивилися майже 70 млн глядачів. До цього дня картина залишається однією з найулюбленіших комедій. Про невідомі факти про фільм "Операція "И" – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (дивіться також відео в кінці сторінки).

Кадр з фільму "Операція "И" Дом кино

Шуріком міг стати Євген Петросян

Один із секретів успіху "Операції "И" – вдало підібраний акторський склад. Однак знаменитого персонажа Шурика, якого зіграв Олександр Дем'яненко, глядачі могли запам'ятати в іншому образі. Так, кандидатуру Дем'яненка Гайдай погодив не відразу – на цю роль пробувалися сотні артистів, серед яких був і гуморист Євген Петросян.

Євген Петросян і Олександр Дем'яненко Пікабу

Під час роботи над сценарієм Гайдай прийшов до переконання, що головного героя він буде "списувати" з себе. Саме тому Шурик – високий, худий юнак в окулярах. І коли на очі режисера потрапила фотографія маловідомого актора Олександра Дем'яненка, його вразила зовнішня схожість з придуманим персонажем. Заради ролі Шурика брюнету Дем'яненку довелося перефарбуватися в блондина. Але це варто було зробити, щоб стати суперзіркою радянського кіно.

Стриптиз в СРСР заради ролі

На той момент актриса-початківець Наталія Селезньова, якій тоді ще не виповнилося і 20 років, йшла на проби на роль Ліди без будь-якої надії на успіх. Як тільки вона увійшла в павільйон, Гайдай запропонував їй провокаційний тест: зняти сукню перед камерою. Актриса не була готова до такого повороту подій.

Наталія Селезньова одна з перших в СРСР продемонструвала стриптиз на екрані Lenta.ru

Тоді Гайдай промовив фатальну фразу: "Ви мені, звичайно, подобаєтеся, але мені здається, що фігура у вас не дуже". Селезньову зачепило це ствердження, і щоб довести знаному режисеру зворотне, дівчина зняла сукню, залишившись в одному купальнику – на проби вона прийшла після пляжу. Це забезпечило Наталії заповітну роль. Режисер же таким чином перевірив, чи зможе актриса роздягнутися до білизни в одній з ключових сцен новели "Мара".

Нікулін міг покалічитися: що трапилося

Багато жартів і комічних сцен з фільму не були прописані в сценарії – це була акторська імпровізація під час зйомок. Наприклад, в сцені погоні на складі, коли "Бовдур" (Юрій Нікулін) натикається на скелет. Під час одного з дублів Нікулін жартома сунув палець між відкритими щелепами черепа, а ті раптом клацнули і затиснули акторові кінцівку. В результаті артист міг залишитися без пальця на руці, проте йому встигли надати допомогу. В результаті саме ця сцена увійшла в фінальну версію фільму.

Сцена Нікуліна зі скелетом Дом кино

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