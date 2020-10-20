Олег Винник поділився яскравими фото з "найскаженішого весілля"

Український співак Олег Винник поділився з шанувальниками фотографіями зі зйомок третьої частини комедії "Скажене весілля", які тривали два місяці.

Відповідні кадри секс-символ опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них зображений сам Винник, Юрій Горбунов в образі тамади та багато інших акторів (фото дивіться нижче).

"Це буде "найскаженіше весілля" з усіх трьох!" – запевнив співак.

Зйомки "Скаженого весілля". Instagram Олег Винник

Нагадаємо, у третій частині комедії буде одружуватися наймолодший з родини Середюків – Захар. Його дружиною має стати дочка циганського барона Рада. Режисером стрічки став Любомир Левицький. Головні ролі виконали Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Реліз заплановано на 2021 рік.

Винник "приміряв" довге волосся. Instagram Олег Винник

Винник в авто. Instagram Олег Винник

Винник і Горбунов. Instagram Олег Винник

Зйомки комедії "Скажене весілля". Instagram Олег Винник

"Скажене весілля 3". Instagram Олег Винник

Олен Винник на сцені під час зйомок комедії. Instagram Олег Винник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм "Носоріг" отримав фінансування від фонду EURIMAGES, створеного при Раді Європи. Про це повідомив режисер стрічки Олег Сенцов.