Олег Винник поділився яскравими фото з "найскаженішого весілля"

Український співак Олег Винник поділився з шанувальниками фотографіями зі зйомок третьої частини комедії "Скажене весілля", які тривали два місяці.

Відповідні кадри секс-символ опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них зображений сам Винник, Юрій Горбунов в образі тамади та багато інших акторів (фото дивіться нижче).

"Це буде "найскаженіше весілля" з усіх трьох!" – запевнив співак.

Нагадаємо, у третій частині комедії буде одружуватися наймолодший з родини Середюків – Захар. Його дружиною має стати дочка циганського барона Рада. Режисером стрічки став Любомир Левицький. Головні ролі виконали Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Реліз заплановано на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм "Носоріг" отримав фінансування від фонду EURIMAGES, створеного при Раді Європи. Про це повідомив режисер стрічки Олег Сенцов.