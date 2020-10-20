Олег Винник поділився яскравими фото з "найскаженішого весілля"

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Кіно
2,2 т.
Олег Винник показав фото зі зйомок комедії 'Скажене весілля 3'

Український співак Олег Винник поділився з шанувальниками фотографіями зі зйомок третьої частини комедії "Скажене весілля", які тривали два місяці.

Відповідні кадри секс-символ опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них зображений сам Винник, Юрій Горбунов в образі тамади та багато інших акторів (фото дивіться нижче).

"Це буде "найскаженіше весілля" з усіх трьох!" – запевнив співак.

Зйомки "Скаженого весілля".

Нагадаємо, у третій частині комедії буде одружуватися наймолодший з родини Середюків – Захар. Його дружиною має стати дочка циганського барона Рада. Режисером стрічки став Любомир Левицький. Головні ролі виконали Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Реліз заплановано на 2021 рік.

Винник "приміряв" довге волосся.
Винник в авто.
Винник і Горбунов.
Зйомки комедії "Скажене весілля".
"Скажене весілля 3".
Олен Винник на сцені під час зйомок комедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм "Носоріг" отримав фінансування від фонду EURIMAGES, створеного при Раді Європи. Про це повідомив режисер стрічки Олег Сенцов.

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