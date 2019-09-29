"Охорона, заміна?" У серіалі "Свати" намітилася гучна рокіровка

Серіал "Свати" чекають зміни в акторському складі. Актриса Анна Кошмал, що виконувала в серіалі роль Жені Ковальової, пішла з проекту, оскільки чекає дитину.

На місце Кошмал влаштували кастинг. Найбільш відповідною для цієї ролі могла б стати 33-річна Маша Васнєцова, вона ж Мирослава Карпович з "Татусевих дочок", пише VistaNews.

Правдоподібною здавалася версія, що в найближчий сезон саме Мирослава замінить Аню. Мирослава визнана найсексуальнішою жінкою Росії і знялася у фотосесії чоловічого журналу MAXIM.

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Анна Кошмал і Мирослава Карпович

Також з'явилася версія про те, що один з режисерів серіалу "Свати" просунув Мирославу на найбільш обговорювану роль у серіальному бізнесі. Фаворитом Карпович нібито міг стати 48-річний одружений Андрій Яковлєв, який був автором і капітаном команди КВК "Ворошиловські стрільці", він же є автором студії "Квартал-95". Яковлєв одружений, у нього двоє дітей і щасливий у шлюбі.

Мирослава навпаки – за 33 роки так і не зустріла свого чоловіка, дітей немає, а про її романи ніколи не ходили чутки. Очевидно, після ролі в серіалі "Татусеві дочки" вона стала заручницею одного образу. Прототип Жені Ковальової міг би стати для неї рятівним колом в кар'єрі актриси, пише видання.

Сама Мирослава Карпович зв'язалася з редакцією видання та спростувала чутки про роман з одруженим режисером і про її ролі в серіалі. "Це не відповідає дійсності, починаючи від моєї участі в проекті "Свати", заміни артистки Кошмал, мій зв'язок з Андрієм Яковлєвим, з яким я в житті не була знайома, помічена та інше, скептичному погляду Федора Добронравова, який також не в курсі про мою участь", – написала актриса.

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Федір Добронравов заявив, що зйомки серіалу "Свати-7" в даний момент припинені. Також актор зазначив, що через політичні негаразди зйомки сьомого сезону серіалу проходили не в Україні, а на території Білорусі.

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