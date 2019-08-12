"Одного разу в Голлівуді": в новому фільмі Тарантіно знайшли грубий кіноляп

У новому фільмі культового американського режисера Квентіна Тарантіно помітили серйозний кіноляп. Так, годинник на руці героя Бреда Пітта на товстому шкіряному ремінці виявилися більш сучасними - його датували 1970-ми роками.

При цьому дія самого фільму розгортається в 1969 році. Про це пише The Independent.

Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі ігроманія

Зокрема, за словами експертів, у фільмі фігурує модель годинника Citizen8118 Bullhead.

Citizen8118 Bullhead

Бред Пітт Кадр з фільму

Як раніше писав OBOZREVATEL, головні ролі у фільмі виконали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі. В Україні стрічка вийшла в прокат 8 серпня. Дія фільму розгортається під час вбивств, пов'язаних з Чарльзом Менсоном. Фільм розповість про актора, який на тлі успіху одного телевізійного серіалу намагається пробитися в кіноіндустрію. Того ж самого хоче його дублер.

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