Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Одного разу в Голлівуді": в новому фільмі Тарантіно знайшли грубий кіноляп

2.4т Читати матеріал російською

У новому фільмі культового американського режисера Квентіна Тарантіно помітили серйозний кіноляп. Так, годинник на руці героя Бреда Пітта на товстому шкіряному ремінці виявилися більш сучасними - його датували 1970-ми роками.

При цьому дія самого фільму розгортається в 1969 році. Про це пише The Independent.

Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі

Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі

ігроманія

Новини
"Ірландець" Мартіна Скорсезе: коли вийде, трейлер, де дивитися онлайн, відгуки

Зокрема, за словами експертів, у фільмі фігурує модель годинника Citizen8118 Bullhead.

Citizen8118 Bullhead

Citizen8118 Bullhead

Бред Пітт

Бред Пітт

Кадр з фільму

Як раніше писав OBOZREVATEL, головні ролі у фільмі виконали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі. В Україні стрічка вийшла в прокат 8 серпня. Дія фільму розгортається під час вбивств, пов'язаних з Чарльзом Менсоном. Фільм розповість про актора, який на тлі успіху одного телевізійного серіалу намагається пробитися в кіноіндустрію. Того ж самого хоче його дублер.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Квентін Тарантіно Бред Пітт
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...