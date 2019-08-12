"Одного разу в Голлівуді": в новому фільмі Тарантіно знайшли грубий кіноляп

У новому фільмі культового американського режисера Квентіна Тарантіно помітили серйозний кіноляп. Так, годинник на руці героя Бреда Пітта на товстому шкіряному ремінці виявилися більш сучасними - його датували 1970-ми роками.
При цьому дія самого фільму розгортається в 1969 році. Про це пише The Independent.
Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі
ігроманія
Зокрема, за словами експертів, у фільмі фігурує модель годинника Citizen8118 Bullhead.
Citizen8118 Bullhead
Бред Пітт
Кадр з фільму
Як раніше писав OBOZREVATEL, головні ролі у фільмі виконали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі. В Україні стрічка вийшла в прокат 8 серпня. Дія фільму розгортається під час вбивств, пов'язаних з Чарльзом Менсоном. Фільм розповість про актора, який на тлі успіху одного телевізійного серіалу намагається пробитися в кіноіндустрію. Того ж самого хоче його дублер.
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