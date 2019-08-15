"Одного разу в Голлівуді": де і коли дивитися прем'єру фільму

Довгоочікувана дев'ята робота знаменитого режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" 15 серпня виходить у прокат в Україні. Головні ролі в картині зіграли Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі, Еміль Хірш, Тімоті Оліфант, Маргарет Куеллі, Дакота Фаннінг, Брюс Дерн, Люк Перрі, Деміен Льюїс, Аль Пачіно, Курт Рассел та інші. У США "Одного разу в Голлівуді" вийшов у прокат 26 липня і зібрав вже 108 мільйонів доларів.

Головні ролі у фільмі зіграли суперзірки Голлівуду planetakino.ua

Картина розгортається у 1969 році на тлі подій, пов'язаних із сектою Чальза Менсона. У центрі сюжету чорної комедії історія актора, який завдяки успіху одного телесеріалу намагається потрапити до кіноіндустрії. Цього ж прагне і його дублер.

Коли і де дивитися фільм в Україні

В кінотеатрах країни прем'єру почнуть показувати з четверга, 15 серпня.

Дивитися онлайн фільм в Україні можна буде в кінці вересня planetakino.ua

Дивитися "Одного разу в Голлівуді" онлайн можна буде вже в кінці вересня. Легально подивитися "Одного разу в Голлівуді" в Україні можна буде через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" знайшли грубий кіноляп.

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