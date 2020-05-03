Одна з найгарніших актрис СРСР: як з часів молодості змінилася 64-річна Наталя Андрейченко
Популярна радянська і російська актриса Наталія Андрейченко 3 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 64 роки.
У молодості Андрейченко вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Мері Поппінс, до побачення". У день народження актриси OBOZREVATEL пропонує згадати, як Наталя Андрейченко виглядала в молодості і як вона змінилася з тих пір.
Наталя Андрейченко народилася 3 травня 1956 року в Москві, вчилася у у ВДІКу.
Славу їй принесли фільми "Сибіріада" (1979), "Мері Поппінс, до побачення!" (1983) і "Військово-польовий роман" (1983).
У 1991 році Наталя Андрейченко емігрувала до США до чоловіка, австрійського режисера Максиміліана Шелла.
Деякий час вона намагалася побудувати кар'єру за океаном, але цим планам не судилося здійснитися.
Зараз Андрейченко живе на три країни: в Мексиці, США і в Росії. Вона заснувала центр духовних практик на березі Карибського моря, займається йогою і пропагує вегетаріанство.
Крім того, Наталія Андрейченко не п'є кави і не вживає в їжу гостре, жирне і солоне.
Своїх шанувальників знаменита радянська актриса захоплює стрункою фігурою: при зрості 170 см її вага – 60 кг.
За інформацією преси, Наталія Андрейченко ще в молодості зробила пластичну операцію, коли намагалася підкорити Голлівуд. Так це чи ні, – судіть самі:
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у січні 2020 року Наталя Андрейченко зникла в Мексиці, але пізніше вийшла на зв'язок і пояснила, що була в джунглях.
у грудні 2019 року Наталя Андрейченко розповіла про те, як у юності стала жертвою зґвалтування.