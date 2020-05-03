Одна з найгарніших актрис СРСР: як з часів молодості змінилася 64-річна Наталя Андрейченко

Популярна радянська і російська актриса Наталія Андрейченко 3 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 64 роки.

У молодості Андрейченко вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Мері Поппінс, до побачення". У день народження актриси OBOZREVATEL пропонує згадати, як Наталя Андрейченко виглядала в молодості і як вона змінилася з тих пір.

Наталя Андрейченко в ролі Мері Поппінс кадр з фільму

Наталя Андрейченко народилася 3 травня 1956 року в Москві, вчилася у у ВДІКу.

Славу їй принесли фільми "Сибіріада" (1979), "Мері Поппінс, до побачення!" (1983) і "Військово-польовий роман" (1983).

Наталя Андрейченко в молодості instagram.com/natalya_andreychenko

Наталя Андрейченко в молодості instagram.com/natalya_andreychenko

У 1991 році Наталя Андрейченко емігрувала до США до чоловіка, австрійського режисера Максиміліана Шелла.

Деякий час вона намагалася побудувати кар'єру за океаном, але цим планам не судилося здійснитися.

Наталія Андрейченко і Максиміліан Шелл facebook.com/zhenja.mahtina

Зараз Андрейченко живе на три країни: в Мексиці, США і в Росії. Вона заснувала центр духовних практик на березі Карибського моря, займається йогою і пропагує вегетаріанство.

Крім того, Наталія Андрейченко не п'є кави і не вживає в їжу гостре, жирне і солоне.

Наталя Андрейченко зараз instagram.com/natalya_andreychenko

Своїх шанувальників знаменита радянська актриса захоплює стрункою фігурою: при зрості 170 см її вага – 60 кг.

За інформацією преси, Наталія Андрейченко ще в молодості зробила пластичну операцію, коли намагалася підкорити Голлівуд. Так це чи ні, – судіть самі:

Наталя Андрейченко зараз instagram.com/natalya_andreychenko

Наталя Андрейченко instagram.com/natalya_andreychenko

Як повідомляв OBOZREVATEL :

у січні 2020 року Наталя Андрейченко зникла в Мексиці, але пізніше вийшла на зв'язок і пояснила, що була в джунглях.

у грудні 2019 року Наталя Андрейченко розповіла про те, як у юності стала жертвою зґвалтування.

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