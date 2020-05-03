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3 травня • оновлено в 23:09
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Одна з найгарніших актрис СРСР: як з часів молодості змінилася 64-річна Наталя Андрейченко

48т
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Популярна радянська і російська актриса Наталія Андрейченко 3 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 64 роки.

У молодості Андрейченко вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Мері Поппінс, до побачення". У день народження актриси OBOZREVATEL пропонує згадати, як Наталя Андрейченко виглядала в молодості і як вона змінилася з тих пір.

Наталя Андрейченко в ролі Мері Поппінс

Наталя Андрейченко в ролі Мері Поппінс

кадр з фільму

Наталя Андрейченко народилася 3 травня 1956 року в Москві, вчилася у у ВДІКу.

Славу їй принесли фільми "Сибіріада" (1979), "Мері Поппінс, до побачення!" (1983) і "Військово-польовий роман" (1983).

Наталя Андрейченко в молодості

Наталя Андрейченко в молодості

instagram.com/natalya_andreychenko

Наталя Андрейченко в молодості

Наталя Андрейченко в молодості

instagram.com/natalya_andreychenko

У 1991 році Наталя Андрейченко емігрувала до США до чоловіка, австрійського режисера Максиміліана Шелла.

Деякий час вона намагалася побудувати кар'єру за океаном, але цим планам не судилося здійснитися.

Наталія Андрейченко і Максиміліан Шелл

Наталія Андрейченко і Максиміліан Шелл

facebook.com/zhenja.mahtina

Зараз Андрейченко живе на три країни: в Мексиці, США і в Росії. Вона заснувала центр духовних практик на березі Карибського моря, займається йогою і пропагує вегетаріанство.

Крім того, Наталія Андрейченко не п'є кави і не вживає в їжу гостре, жирне і солоне.

Наталя Андрейченко зараз

Наталя Андрейченко зараз

instagram.com/natalya_andreychenko

Своїх шанувальників знаменита радянська актриса захоплює стрункою фігурою: при зрості 170 см її вага – 60 кг.

За інформацією преси, Наталія Андрейченко ще в молодості зробила пластичну операцію, коли намагалася підкорити Голлівуд. Так це чи ні, – судіть самі:

Наталя Андрейченко зараз

Наталя Андрейченко зараз

instagram.com/natalya_andreychenko

Наталя Андрейченко

Наталя Андрейченко

instagram.com/natalya_andreychenko

Я навіть не можу вам передати в якому обсязі мені доводилося працювати в останні тижні мого життя. ⠀ Мені необхідно було "звільнитися" і набратися сил ... ⠀ Трохи помовчати, прийти в себе перед новими завданнями ... ⠀ Повідомлю пізніше. ⠀ Коли я приїхала від своєї подруги Марет в суботу в середині дня додому - мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів. ⠀ Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями, аргентинцями і німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли у мене на грудях вже була табличка "silence" / мовчання. ⠀ ⠀ У цьому дивовижному місці ти знаходишся в повній самоті і ніхто не має право тебе потурбувати. ⠀ До цього 2 тижні одночасно з цим я перебувала в очисному рітріт і "очистила своє тіло". ⠀ ⠀ Мене привезли додому сьогодні, в понеділок в районі 5:30 PM коли я і включила свій телефон. ⠀ О Боже !!!!! !!!!!

Допіс, Поширення Наталя Андрейченко (@natalya_andreychenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Наталя Андрейченко
Місце
Росія
Теги
Краса фотографии день народження актриса люди шоу-бизнес шоу зірки радянське кіно кіно
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Она и сейчас прекрасно выглядит
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