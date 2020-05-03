Одна з найгарніших актрис СРСР: як з часів молодості змінилася 64-річна Наталя Андрейченко

Популярна радянська і російська актриса Наталія Андрейченко 3 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 64 роки.
У молодості Андрейченко вважалася однією з найкрасивіших актрис кіно СРСР. Найбільше вона відома за фільмом "Мері Поппінс, до побачення". У день народження актриси OBOZREVATEL пропонує згадати, як Наталя Андрейченко виглядала в молодості і як вона змінилася з тих пір.
Наталя Андрейченко в ролі Мері Поппінс
кадр з фільму
Наталя Андрейченко народилася 3 травня 1956 року в Москві, вчилася у у ВДІКу.
Славу їй принесли фільми "Сибіріада" (1979), "Мері Поппінс, до побачення!" (1983) і "Військово-польовий роман" (1983).
Наталя Андрейченко в молодості
instagram.com/natalya_andreychenko
Наталя Андрейченко в молодості
instagram.com/natalya_andreychenko
У 1991 році Наталя Андрейченко емігрувала до США до чоловіка, австрійського режисера Максиміліана Шелла.
Деякий час вона намагалася побудувати кар'єру за океаном, але цим планам не судилося здійснитися.
Наталія Андрейченко і Максиміліан Шелл
facebook.com/zhenja.mahtina
Зараз Андрейченко живе на три країни: в Мексиці, США і в Росії. Вона заснувала центр духовних практик на березі Карибського моря, займається йогою і пропагує вегетаріанство.
Крім того, Наталія Андрейченко не п'є кави і не вживає в їжу гостре, жирне і солоне.
Наталя Андрейченко зараз
instagram.com/natalya_andreychenko
Своїх шанувальників знаменита радянська актриса захоплює стрункою фігурою: при зрості 170 см її вага – 60 кг.
За інформацією преси, Наталія Андрейченко ще в молодості зробила пластичну операцію, коли намагалася підкорити Голлівуд. Так це чи ні, – судіть самі:
Наталя Андрейченко зараз
instagram.com/natalya_andreychenko
Наталя Андрейченко
instagram.com/natalya_andreychenko
Я навіть не можу вам передати в якому обсязі мені доводилося працювати в останні тижні мого життя. ⠀ Мені необхідно було "звільнитися" і набратися сил ... ⠀ Трохи помовчати, прийти в себе перед новими завданнями ... ⠀ Повідомлю пізніше. ⠀ Коли я приїхала від своєї подруги Марет в суботу в середині дня додому - мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів. ⠀ Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями, аргентинцями і німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли у мене на грудях вже була табличка "silence" / мовчання. ⠀ ⠀ У цьому дивовижному місці ти знаходишся в повній самоті і ніхто не має право тебе потурбувати. ⠀ До цього 2 тижні одночасно з цим я перебувала в очисному рітріт і "очистила своє тіло". ⠀ ⠀ Мене привезли додому сьогодні, в понеділок в районі 5:30 PM коли я і включила свій телефон. ⠀ О Боже !!!!! !!!!!
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у січні 2020 року Наталя Андрейченко зникла в Мексиці, але пізніше вийшла на зв'язок і пояснила, що була в джунглях.
у грудні 2019 року Наталя Андрейченко розповіла про те, як у юності стала жертвою зґвалтування.
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