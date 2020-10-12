Одеський кінофестиваль 2020: названо переможця конкурсу за версією блогерів

Фільм "Не все буде добре" режисерів Адріана Пірву та Олени Максьом став переможцем 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю за версією альтернативного журі блогерів.

Оцінювали повнометражні стрічки Національної конкурсної програми такі зіркові судді, як акторка Ольга Сумська, продюсерка Ірина Горова, герой шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та інші. Блогерське журі цьогоріч вперше визначало свого переможця, пише пресслужба ОКМФ (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадр з фільму "Не все буде добре". Скриншот

Відзначимо, що фільм "Не все буде добре" отримав нагороду не тільки від альтернативного журі. Ця стрічка також перемогла в номінаціях "Найкраща режисерська робота" та "Найкращий повнометражний фільм".

"Не все буде добре" розповідає про наполовину сліпого режисера, що народився у 1986 році після відвідин його матір'ю Чорнобиля. Тому він збирається у подорож, щоб знайти інших людей, що постраждали від катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада з державної підтримки кінематографії в Україні затвердила перелік кінопроєктів, які отримають фінансову підтримку. До нього увійшов фільм "Скажене весілля 3".